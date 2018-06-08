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影／嘉興國小義興分校維也納奪獎　機場感恩快閃歌聲揚

記者李春台／桃園報導2018/06/08 16:19
▲嘉興國小徐榮春校長在機場感謝社會各界以及長榮航空對這次出國比賽的支持。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.08）
▲嘉興國小徐榮春校長在機場感謝社會各界以及長榮航空對這次出國比賽的支持。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.08）

新竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校原民部落合唱團，日前在維也納「舒伯特國際合唱競賽」拿下金質獎及大會評審團特別獎，今天清晨搭機返國，也在機場表演一場快閃，用感恩的心唱出天籟般的美聲。

嘉興國小義興分校為了感謝長榮航空公司這次提供學生來回機票，讓他們能夠圓夢，嘉興國小徐榮春校長特別將這次榮獲大會評審團特別獎，獻給長榮航空公司分享，長榮航空由葉時忠副總代表接受。

嘉興國小義興分校先前因為一度籌措不到旅費，社會大眾等單位獲悉後，全力捐款贊助，終能成行，校長徐榮春表示，節餘的經費，對本校及分校來說是非常大的幫忙，學校長年以來，音樂及藝術培養比較沒有足夠師資及資源，出國之後會妥善運用經費，不論在文創及音樂課程，都會讓學生受到最好的照顧。

受到維也納華僑及地方人士肯定，邀約明年再前往維也納，校方表示會審慎評估決定，希望學生在往後這幾年，都因為社會大眾幫忙，發揮天賦，有了自信，更強大學習意願。

學生也在機場表演一場快閃，唱出感謝的心，也回饋大家的幫忙。

長榮航空葉時忠副總表示，這群小朋友唱出他們感謝的心聲，並將這一份喜悅分享給所有的旅客，這份美意，讓每一個人非常感動，同時，長榮航空非常高興能有機會為小朋友的圓夢之旅盡一份心力，陪伴來自馬胎部落的好聲音揚名國際，感謝義興分校將在維也納獲得的「大會特別獎」與長榮航空分享，未來希望嘉興國小合唱團可以繼續用歌聲「擁抱世界，擁抱大家」。

關鍵字嘉興國小義興分校舒伯特國際合唱競賽機場快閃
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