影／嘉興國小義興分校維也納奪獎　機場感恩快閃歌聲揚

嘉興國小義興分校為了感謝長榮航空公司這次提供學生來回機票，讓他們能夠圓夢，嘉興國小徐榮春校長特別將這次榮獲大會評審團特別獎，獻給長榮航空公司分享，長榮航空由葉時忠副總代表接受。

新竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校原民部落合唱團，日前在維也納「舒伯特國際合唱競賽」拿下金質獎及大會評審團特別獎，今天清晨搭機返國，也在機場表演一場快閃，用感恩的心唱出天籟般的美聲。

嘉興國小義興分校先前因為一度籌措不到旅費，社會大眾等單位獲悉後，全力捐款贊助，終能成行，校長徐榮春表示，節餘的經費，對本校及分校來說是非常大的幫忙，學校長年以來，音樂及藝術培養比較沒有足夠師資及資源，出國之後會妥善運用經費，不論在文創及音樂課程，都會讓學生受到最好的照顧。

受到維也納華僑及地方人士肯定，邀約明年再前往維也納，校方表示會審慎評估決定，希望學生在往後這幾年，都因為社會大眾幫忙，發揮天賦，有了自信，更強大學習意願。

學生也在機場表演一場快閃，唱出感謝的心，也回饋大家的幫忙。

長榮航空葉時忠副總表示，這群小朋友唱出他們感謝的心聲，並將這一份喜悅分享給所有的旅客，這份美意，讓每一個人非常感動，同時，長榮航空非常高興能有機會為小朋友的圓夢之旅盡一份心力，陪伴來自馬胎部落的好聲音揚名國際，感謝義興分校將在維也納獲得的「大會特別獎」與長榮航空分享，未來希望嘉興國小合唱團可以繼續用歌聲「擁抱世界，擁抱大家」。