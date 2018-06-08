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中央社

李紀珠：請辭副董非關薪水 是工作環境不友善

中央社2018/06/08 15:35
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北8日電）新光金控副董事長李紀珠的薪水一直是外界關注焦點，4月底董事會中更一度傳出李紀珠因「薪事」請辭副董，新光金今天發表聲明，李紀珠在董事會請辭與薪水無關。

李紀珠今天在新光金股東常會後，宣讀新光金正式聲明，指出媒體報導她因為薪水談不攏，才在董事會中請辭副董一職，實際上，李紀珠在書面提出的請辭原因中，說明是因為工作環境不友善，才決定請辭，並非對薪水不滿。

李紀珠表示，當初到新光金任職就不是為了薪水，而是為了好好整頓公司，但面臨到的工作環境無法推動更大改革，才心生辭意，由於4月底的董事會中多位董事強力慰留，加上董事長吳東進也允諾改善工作環境，才答應繼續留下來為新光金努力。

李紀珠指出，相信董事長正在努力，也會給董事長時間解決問題。

聲明中還指出，媒體報導有關新光金有獨立董事指稱李紀珠因加薪一事希望見2位獨董遭拒，內部調查結果也顯示，這件事「全屬虛構」。

根據新光金年報，副董事長李紀珠含財務報表中所有公司，去年年薪達新台幣3000萬元至5000萬元，與董事長吳東進屬同一等級，若僅計算擔任總經理的薪資，則落在1500萬元至3000萬元的級距當中。（編輯：趙蔚蘭）1070608

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