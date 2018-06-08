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健鼎5月營收創歷史新高年增逾2成 6月接單仍強

鉅亨網2018/06/08 15:51
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蘋果 PCB 供應鏈健鼎 (3044-TW) 5 月在接單暢旺並有新產能支應下，今 (8) 日公布 5 月營收以 44.34 億元創歷史新高，月增 9.32%，年增 24.01%，累計 1-5 月營收 200.19 億元，年增 16.14%；健鼎 6 月狀況仍佳，營收動能看俏，第 2 季營收 120 億元目標仍可達成。

健鼎 5 月除了受惠接單動能強與產能足夠等有利因素挹注，新台幣匯率走貶也對營收提振有極大助益，健鼎 6 月接單狀況仍佳，但需視客戶端實際拉貨而定，公司內部規劃第 2 季 120 億元營收目標可順利達成，2018 年全年營收可望挑戰 480 億元，較去年成長 4.76%。

健鼎第 1 季財報稅後純益 8.25 億元，季減 26%，年減 8.4%，每股純益 1.57 元，主要是受銅箔基板價格調漲，加上人民幣對美元升值，影響獲利表現。

值得注意的是，健鼎第 1 季 PCB 應用別當中，汽車板占營收 21.6%，營收比重創歷史新高，其次是手機板 17.8%，光電板 15.8%，網通板 14.7%，記憶體模組板 11.7%，硬碟板 7.2%，筆記電腦板 5.8%。

健鼎日 K 線圖
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