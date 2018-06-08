健鼎5月營收創歷史新高年增逾2成 6月接單仍強

蘋果 PCB 供應鏈健鼎 (3044-TW) 5 月在接單暢旺並有新產能支應下，今 (8) 日公布 5 月營收以 44.34 億元創歷史新高，月增 9.32%，年增 24.01%，累計 1-5 月營收 200.19 億元，年增 16.14%；健鼎 6 月狀況仍佳，營收動能看俏，第 2 季營收 120 億元目標仍可達成。

健鼎 5 月除了受惠接單動能強與產能足夠等有利因素挹注，新台幣匯率走貶也對營收提振有極大助益，健鼎 6 月接單狀況仍佳，但需視客戶端實際拉貨而定，公司內部規劃第 2 季 120 億元營收目標可順利達成，2018 年全年營收可望挑戰 480 億元，較去年成長 4.76%。