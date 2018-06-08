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工商快訊

廣編／液冷超級電腦　解決挖掘虛擬貨幣耗能

本報訊2018/06/08 18:00
▲廠商瞭解Comino N1。（圖／Comino提供）
▲廠商瞭解Comino N1。（圖／Comino提供）

硬體創業公司 Comino 發表一台GPU的企業級水冷超級電腦Comino Grando。同時，Comino已經獲得價值三千萬美元的採購合約，這項合約主要是建造兩座以Grando技術為主的歐洲資料中心。Comino Grando因為運用了特殊的液體散熱技術，比同類風冷產品效能高出40%。Comino Grando可以全功率7×24小時運轉同時運用系統的熱量加熱房間。

目前，使用風冷GPU來處理各種任務的資料中心（挖礦，人工智慧，HPC）面臨著種種問題，機器過熱，佔用空間過多，能耗過高，零件損壞。而創新的Comino Grando因為使用液體散熱的提供了現成的解決方案：

1、 持久耐用：使用風冷的礦機有著極高的損耗率。因可移動部件過多與高溫不穩定導致的事故是不可避免的。與之相比，Comino Grando 設計更加持久耐用。

2、 高效節能：因為Comino Grando使用了液體散熱構造和彈性化的智慧指導冷卻，比同類風冷產品節能40%。

3、 環保：虛擬貨幣每天都因為它對環境的濫用與高耗能而佔據頭條，每年產生33.9千噸的二氧化碳。而Comino Grando解決了這個問題。不僅降低額外能量的消耗，還能重複利用系統內的熱量來進行制暖。

4、 緊湊：Comino Grando 是同類風冷產品的1/10體積。單從體積的優勢，這已經極大的提高了效率且降低了一半的基礎設施與場地費用。

5、 易於維護：Comino Grando的硬體，例如CPU，可以在不影響液體散熱系統運行的前提下而更換。因此您節省了組裝與人員的培訓費用。

目前有兩個位於歐洲，超過三千萬以GPU投資的資料中心會採用Comino Grando的技術。「雖然Comino Grando增加了難以置信的價值，但這僅僅只是一個開始」來自CEO Evgeny Vlasov表示，「我們想讓整個世界更加的環保，目前的任務，例如虛擬貨幣，神經網路，GPU資料中心都需要消耗極大的電能。單單是虛擬貨幣就比丹麥消耗更多的電量，加倍的能量需要用在散熱上。我們能更好的處理這方面的問題」。

廣編／好評回歸英語DJ體驗營廣編／石器時代M　6／20刪檔

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