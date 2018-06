地中海恐成塑膠之海 WWF籲立協議改善汙染

(中央社法國馬賽7日綜合外電報導)世界自然基金會(WWF)今天發布報告警告,地中海內的「塑膠微粒」含量已創下紀錄,恐成「塑膠之海」。WWF呼籲訂立國際協議,拯救這片海洋。

這份名為「掙脫塑膠微粒陷阱:拯救地中海免受塑膠污染」(Out of the Plastic Trap: Saving theMediterranean from Plastic Pollution,暫譯)的報告指出,地中海的塑膠微粒濃度,是全球其他地區公海的將近4倍。

法新社報導,塑膠微粒是指尺寸小於5公釐的塑膠碎片。越來越多塑膠微粒進入食物鏈,對人類健康構成威脅。