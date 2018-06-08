地中海恐成塑膠之海 WWF籲立協議改善汙染

法新社報導，塑膠微粒是指尺寸小於5公釐的塑膠碎片。越來越多塑膠微粒進入食物鏈，對人類健康構成威脅。

這份名為「掙脫塑膠微粒陷阱：拯救地中海免受塑膠污染」（Out of the Plastic Trap: Saving theMediterranean from Plastic Pollution，暫譯）的報告指出，地中海的塑膠微粒濃度，是全球其他地區公海的將近4倍。

（中央社法國馬賽7日綜合外電報導）世界自然基金會（WWF）今天發布報告警告，地中海內的「塑膠微粒」含量已創下紀錄，恐成「塑膠之海」。WWF呼籲訂立國際協議，拯救這片海洋。

塑膠污染之所以為全球性議題，是因為塑膠製品已成為我們日常生活的重要部分，且歐洲廢棄物回收率僅1/3。

報告指出，在地中海面上漂浮及散布於海灘上的廢棄物中，塑膠類即占了95%，且大部分來自土耳其及西班牙，其次是義大利、埃及及法國。

世界自然基金會呼籲，應訂立一項減少傾倒塑膠廢棄物，及協助清理海中垃圾的國際協議，以解決這個問題。

地中海周邊的所有國家，也應強化廢棄物回收利用，禁用塑膠袋及塑膠瓶等一次性塑膠製品，並於2025年前逐步淘汰含塑膠微粒的清潔劑及化妝品。（譯者：鍾佑貞/核稿：陳昱婷）1070608