澳航向陸屈服改「中國台灣」　我外交官批澳航損害聲譽

澳洲航空公司（ Qantas Airways ）日前在國際航空運輸協會（ IATA ）年度會議上宣示，將會遵照中國大陸官方的要求，將澳航官方網站上台灣地區標註為「中國領土」。我國駐雪梨辦事處處長王雪虹針對此事發表聲明回應「台灣從來沒有被中國統治過，也從來不是中國的一省」。

根據《雪梨先鋒報》報導指出，針對澳洲航空將台灣視為中國大陸領土的一事，王雪虹特地發表聲明，強調台灣從來沒有被 Communist China （共產中國），或是中華人民共和國統治過，所以從來不是中國大陸的省份之一。