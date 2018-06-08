澳航向陸屈服改「中國台灣」　我外交官批澳航損害聲譽

澳洲航空公司（ Qantas Airways ）日前在國際航空運輸協會（ IATA ）年度會議上宣示，將會遵照中國大陸官方的要求，將澳航官方網站上台灣地區標註為「中國領土」。我國駐雪梨辦事處處長王雪虹針對此事發表聲明回應「台灣從來沒有被中國統治過，也從來不是中國的一省」。
根據《雪梨先鋒報》報導指出，針對澳洲航空將台灣視為中國大陸領土的一事，王雪虹特地發表聲明，強調台灣從來沒有被 Communist China （共產中國），或是中華人民共和國統治過，所以從來不是中國大陸的省份之一。
王雪虹接著表示，根據中國大陸與澳洲在 1972 年的建交公報，澳洲政府並沒有 recognize （承認）台灣是中華人民共和國的一部分，澳洲只有 acknowledge （認知）中國大陸政府對台灣的立場是「台灣是中華人民共和國的一個省」。
王雪虹批評澳洲航空的做法是扭曲澳洲政府的「一中政策」，他認為這樣會讓澳洲航空的聲譽以及企業形象有所損害，她向澳洲航空喊話，希望澳洲航空能早日放棄這個錯誤的決定，同時強調，台灣有自己的政府、軍隊、貨幣以及國會，從來沒有被中華人民共和國統治過，希望澳洲航空能夠記得澳洲是個民主、自由、法律的社會，也期盼官網能夠改變對台灣標註為「中國領土」的決定。