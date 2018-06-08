影／兄弟盜樹嚐甜頭揪友逗陣　警緝拿山老鼠守護山林

新竹縣新埔鎮與關西鎮交界有一片茂密的相思樹林，是當地珍貴的林木資源，於去年底遭受山老鼠集團盜伐78棵相思樹、總價值約新臺幣70萬元，新埔分局接獲報案立刻組成專案小組，經過長達約半年的偵查，終於收網逮人，將盜伐的山老鼠移送法辦。

警方表示，相思樹質地堅硬，紋路具有特色，製成家具或作為裝潢材料耐用又美觀，品質不輸進口木材，是極具經濟潛力的造林樹種，但也令它成為山老鼠覬覦的目標；主嫌李姓兄弟檔夥同友人沿稜線小徑砍伐相思樹，為躲避追緝，砍伐地點零星分散，犯罪範圍甚廣。



▲李姓兄弟檔夥同友人盜伐相思木，新埔分局佈線查緝破獲山老鼠集團。（圖／新埔分局提供）