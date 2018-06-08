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影／兄弟盜樹嚐甜頭揪友逗陣　警緝拿山老鼠守護山林

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/08 16:30
▲李姓兄弟檔夥同友人盜伐相思木，新埔分局佈線查緝破獲山老鼠集團。（圖／新埔分局提供）
▲李姓兄弟檔夥同友人盜伐相思木，新埔分局佈線查緝破獲山老鼠集團。（圖／新埔分局提供）

新竹縣新埔鎮與關西鎮交界有一片茂密的相思樹林，是當地珍貴的林木資源，於去年底遭受山老鼠集團盜伐78棵相思樹、總價值約新臺幣70萬元，新埔分局接獲報案立刻組成專案小組，經過長達約半年的偵查，終於收網逮人，將盜伐的山老鼠移送法辦。

警方表示，相思樹質地堅硬，紋路具有特色，製成家具或作為裝潢材料耐用又美觀，品質不輸進口木材，是極具經濟潛力的造林樹種，但也令它成為山老鼠覬覦的目標；主嫌李姓兄弟檔夥同友人沿稜線小徑砍伐相思樹，為躲避追緝，砍伐地點零星分散，犯罪範圍甚廣。


▲李姓兄弟檔夥同友人盜伐相思木，新埔分局佈線查緝破獲山老鼠集團。（圖／新埔分局提供）

新埔分局掌握情況後，昨（7）日突擊拘提集團主嫌李姓兄弟檔，並持續積極追查其他同夥及木材流向；犯嫌辯稱他們都是受人僱託去整地，是屬於合法行為，但警方調查事實上是他們是假整地之名義，行盜伐他人樹木之實，且因為地處偏僻，多數被害人原先不知情，接到警方通知後才驚覺其擁有之土地已經整片光禿禿。

分局長陳啓明表示，新竹縣山區面積比例約占一半，林木資源跟水土保持、環境保育、淨化空氣等方面息息相關，這些是縣民共同擁有的珍貴資產，所以若有看到不明人士在砍伐樹木，歡迎民眾向警方檢舉，只要多一分留意，就可以讓這些林木倖免於難。

關鍵字新埔分局山老鼠相思木
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