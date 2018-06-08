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中油高雄煉油廠環境教園區　舉行揭牌儀式

記者黃守作／高雄報導2018/06/08 16:35
▲台灣中油公司高雄煉油廠環境教園區進行揭牌儀式。(圖／記者黃守作攝，2018.06.08)
▲台灣中油公司高雄煉油廠環境教園區進行揭牌儀式。(圖／記者黃守作攝，2018.06.08)

台灣中油公司煉製事業部於今(8)日上午，在該事業部宏南活動中心，舉行高雄煉油廠環境教育園區揭牌儀式，讓高雄煉油廠工廠原址，打造成為兼具歷史文化及教育意義的場所，期望藉由該園區的開放，邀民眾一起來體驗「花園煉油廠」的魅力，同時感受台灣中油對環境保護的用心。

台灣中油公司煉製事業部高雄煉油廠環境教育園區揭牌儀式，是由該公司董事長戴謙與總經理李順進共同主持，有行政院南部服務中心執行長黃義佑、行政院環境保護署環境保護人員訓練所所長李健育、高雄市副市長史哲、高雄市環保局局長蔡孟裕、經發局局長李怡德、國立高雄科技大學校長楊慶煜等人共同揭牌，並由環境保護署環境保護人員訓練所所長李健育授牌，使該場域成為台灣中油繼苗栗出磺坑「台灣油礦陳列館」後，第2個取得環境教育設施場所認證的廠區。


▲台灣中油公司董事長戴謙接受訪問。(圖／記者黃守作攝，2018.06.08)

台灣中油公司董事長戴謙表示，70多年來，高雄煉油廠從戰後的廢墟中，一磚一瓦逐步建設、成長、茁壯，期間雖歷經2次石油危機，仍努力達成穩定供應全國用油，及帶動中下游石化工業發展、促進地方經濟繁榮的使命，於104年底關廠。

戴謙指出，高雄煉油廠工廠原址除進行土壤及地下水整治、綠色能源開發外，同時成立環境教育園區，期能成為污染整治示範、綠色能源開發、歷史保存、自然生態及環境教育等多功能園區，以分享台灣中油的環境教育資源，承擔環境教育責任，成為友善環境的企業典範。


▲高雄煉油廠工廠原址將打造成為兼具歷史文化及教育意義的場所。(圖／記者黃守作攝，2018.06.08)

戴謙並指出，這座環境教育園區位於高雄市楠梓區，占地400公頃，園區內涵蓋工業廠房、日治時期的建築、歷史遺跡及眾多樹齡70年以上的老樹，經過2年的籌備期，該公司在此打造一處兼具歷史文化及教育意義的場所，期望藉由該園區的開放，邀民眾一起來體驗「花園煉油廠」的魅力，同時感受台灣中油對環境保護的用心。

戴謙進一步指出，高雄煉油廠環境教育園區教育課程安排以煉油石化能源管理為主，結合歷史、人文及半屏山的自然生態，讓參與學員瞭解環境正義及環境永續的意義，重新思考經濟發展與生態平衡的課題，為下一世代留下優質的生活環境。
 

關鍵字高雄高雄煉油廠中油
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