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禁用塑膠吸管！明年7月1日起　4大行業內用不提供

生活中心／台北報導2018/06/08 16:09
▲環保署今（ 8 ）日預告，明年 7 月 1 日起，百貨、連鎖速食業者等 4 大類業者，不得提供塑膠吸管供內用消費者使用。（圖／翻攝自Pixabay）
▲環保署今（ 8 ）日預告，明年 7 月 1 日起，百貨、連鎖速食業者等 4 大類業者，不得提供塑膠吸管供內用消費者使用。（圖／翻攝自Pixabay）

近年來海洋生物誤食吸管、塑膠製品等消息時有所聞，喚起民眾重視海洋汙染議題。環保署今（ 8 ）日預告「一次用塑膠吸管限制使用對象、實施方式及實施日期」草案，規定公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等 4 大類業者，不得提供一次用塑膠吸管供內用消費者使用，並預計於明（ 2019 ）年 7 月 1 日起正式上路。

環保署表示，考量海洋塑膠汙染問題日漸嚴重，經參考英、美部分城市對一次用塑膠吸管採限用的管理經驗後，今日預告草案規定 4 大類、約 8 千家業者，消費者若內用不得提供一次性塑膠吸管。同時給予限制對象適當緩衝期，若實施後發現違規，首次會開立勸導單，二度違規則將依廢棄物清理法第 51 條第 3 項開罰 1200 元至 6 千元罰款。

環保署也說，預告公告的隔日起 60 天內，各界都可提出意見，經彙整作業後正式公告，預計在 2019 年 7 月 1 日上路。針對部分有特殊需求的族群，環保署表示可自行攜帶吸管使用，業者也可開發製造紙吸管取代塑膠吸管。

另外，環保署也規畫於 2020 年擴大至其他餐飲業者，最遲在 2025 年前研析外帶使用一次用塑膠吸管的管制措施，呼籲相關業者可及早因應、民眾也可隨身自備環保吸管。至於市售利樂包吸管將來是否要納入管制？環保署將在蒐集國外經驗與國內各界意見後，再行評估。

關鍵字塑膠吸管內用禁用環保署海洋汙染環保吸管
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