川普會生氣！中國5月貿易盈餘縮減 唯中美貿易差距又

中國 5 月份因進口強勁而縮減貿易盈餘，但對美國的貿易順差仍舊擴大，部分經濟學家認為這恐怕會導致接下來貿易緊張情緒升溫。

中國官方週五 (8 日) 公布，5 月份貿易盈餘自前月的 287.8 億美元縮減為 249.2 億美元，亦低於經濟學家共識預期的 326 億美元。

進口年增 26%，較前月 21.5% 年率加速，也高於預期，部分經濟學家認為這主要係因油價推升以及採購更多工廠投入品。

Capital Economics 經濟學家 Julian Evans-Pritchard 估計，就算撇除價格影響，5 月進口量季調後仍較前月增加 5.2%，這與今年開年以來大部分時間進口縮減的情形大為不同，這可推測在放寬冬季污染控制的限制後，工業活動依舊強勁。