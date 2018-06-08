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竹縣府參訪日本「金森紅磚倉庫」　學習活化轄內閒置空間

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/08 16:38
▲新竹縣政府參訪日本「金森紅磚倉庫」，學習活化轄內閒置空間。（圖／新竹縣政府提供 ）
▲新竹縣政府參訪日本「金森紅磚倉庫」，學習活化轄內閒置空間。（圖／新竹縣政府提供 ）

新竹縣長邱鏡淳率縣府團隊前往日本北海道，參觀具有百年以上歷史的「金森紅磚倉庫」，對於日本人將當年因海運而發展起來的倉庫，在沒落後轉型成為文創園區的做法佩服不已，希望可以借鏡，以活化縣轄內的閒置空間。


▲新竹縣關西鎮「迎風館」將打造成「小熊博物館」，增添打卡據點。（圖／新竹縣政府提供 ）

邱鏡淳表示，「金森紅磚倉庫」位於海港旁，碧海藍天搭配老舊紅磚建築，風景既古樸又現代，而倉庫內經過改造後，是一間間不重覆的特色商品街，其中有間泰迪熊商店最引人注目；因為新竹縣關西鎮的「迎風館」，原本是一處閒置空間，在縣府努力下，現已委外經營，在不久將來新竹縣將出現一座世界級的「小熊博物館」，不但遊客將新增一處遊憩場所，台三線旁也將出現新的打卡熱點。

函館「金森紅磚倉庫」是在安政6年（1859年）時，與橫濱、長崎一起作為日本最初國際貿易港而開港；港口帶動了市街的繁榮，而「金森紅磚倉庫」是在函館開設的首個營業倉庫。


▲新竹縣政府參訪日本「金森紅磚倉庫」，學習活化轄內閒置空間。（圖／新竹縣政府提供 ）

時至今日，「金森紅磚倉庫」依然很好地保留著昔日海運繁榮時期的面貌，作為函館灣區域的象徵之一，現存的倉庫是於1909年重新修建而成，保留古典的外觀，內部改為複合式商場，依序為「BAY函館」、「金森洋物館」、「函館歷史廣場」及「金森廳」，成為函館著名地標之一及觀光客必訪之地，可做為縣內閒置空間或廠房再活化的參考及學習。

關鍵字新竹縣金森紅磚倉庫函館小熊博物館北海道
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