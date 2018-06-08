景岳旗下白木屋轉售給全聯 總價7.92億元

生技廠景岳 (3164-TW) 董事會決議，旗下子公司白木屋所有股權將以 7.92 億元，出售給全聯實業，預計處分利益為 0.99 億元，將可貢獻每股稅後純益 1.11 元。

景岳表示，之前包括國內外廠商共有約 10 家公司在洽商有關購買白木屋的股權，最後由全聯實業勝出。景岳表示，交易股數為 6692 萬 3769 股，每股交易金額約 11.83 元，交易總金額為 7.92 億元。

景岳指出，不過因為白木屋已經宣告歇業，因此根據規定，該公司人員仍將先行資遣，是否會回聘，將由購買者決定。