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景岳旗下白木屋轉售給全聯 總價7.92億元

鉅亨網2018/06/08 16:09
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生技廠景岳 (3164-TW) 董事會決議，旗下子公司白木屋所有股權將以 7.92 億元，出售給全聯實業，預計處分利益為 0.99 億元，將可貢獻每股稅後純益 1.11 元。

景岳表示，之前包括國內外廠商共有約 10 家公司在洽商有關購買白木屋的股權，最後由全聯實業勝出。景岳表示，交易股數為 6692 萬 3769 股，每股交易金額約 11.83 元，交易總金額為 7.92 億元。

景岳指出，不過因為白木屋已經宣告歇業，因此根據規定，該公司人員仍將先行資遣，是否會回聘，將由購買者決定。

景岳在 5 月中旬召開重大訊息說明會表示，子公司白木屋食品因持續營運虧損，考量未來發展無法轉虧為盈，為維護股東權益，董事會決議白木屋食品將辦理停業。至於白木屋的員工處置方式，景岳表示，將依據勞基法規定辦理資遣作業並盡可能安排被資遣員工轉業，善盡社會責任。

景岳表示，白木屋食品公司去年第 1 季營收為 1.72 億元，佔集團營收比重約 31%，今年第 1 季營收則降到 0.36 億元，營收比重也降到 27%。景岳去年第 1 季公司認列白木屋投資損失 0.83 億元，今年第 1 季也認列投資損失 0.23 億元。

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