聲名遠播大陸 　畫家曹天韻《墨‧法自然》畫展高雄登場

來自台中出身藝術世家的曹天韻，今(8)日起至7月6日在高雄福華飯店B1舉辦《墨‧法自然》水墨花鳥個展，展出近二十幅畫作，展現她對自然的敏感及親近，醉心生命自然的情懷，透過對水墨畫傳統技法的繼承和發展，以及獨特個人視點的成功結合，帶領觀者進入一個迷人的繪畫新世界。 ▲畫家曹天韻。（圖／記者許高祥攝 , 2018.06.08）

台傳媒藝術總監也是策展人賴慕芬表示，本次《墨‧法自然》水墨花鳥個展，由華巍藝術新聞、好地方協進會主辦，高雄福華名品協辦，並由鑼吒藝術傳播贊助。策展的主要目的是要讓南台灣民眾在此展中能夠享受到文青的新樂趣，進而體驗生活品味之新美學。



曹天韻身為國家文藝獎美術類得主、臺灣著名書畫家、美術教育家曹緯初之女，曹天韻自幼學習書畫，後就學臺灣藝術大學和東海大學美術系，師承李奇茂、蘇峰男、涂璨琳、梁丹丰、楊鄂西等名家，亦跟隨劉奇偉、文霽等名師攻習西畫。

曹天韻表示，大多數傳統的中國畫家，以色隨墨，墨為根、為骨，色彩為輔，而曹天韻並不滿足於這種傳統畫風的藝術表達，她天生骨子裡不喜受制束縛，不喜一成不變，這樣的性格使然，註定了繪畫在她筆下出現新的不同發展變化，使她成長為臺灣著名的水墨花鳥畫家。

值得一提的是，曹天韻有一幅以中國各城市代表花卉為主題的巨幅創作《繁華大中華》，被上海市政府收藏懸掛在三樓國際會議廳，習近平與俄羅斯總統普京在上海會面時，背後就是這幅各種植物花卉千姿百態、生機盎然的畫作，再度引起國際對中國傳統水墨的關注。



▲習近平與普京在上海會面時，後面懸掛之畫就是曹天韻之作品。（圖／曹天韻提供 , 2018.06.08）

曹天韻她熱愛生活，熱愛大自然，善於從尋常生活中發現藝術之美，畫面充滿著生活的實感和自然的體悟，讓人有一種特別的熟悉感和親切感。她的藝術風格來自傳統繪畫的繼承、選擇、發展與創新，也有來自畫家個性心理特質的投射及感受把握世界的獨特方式。