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小股東關切媒金分離、股價　富邦金董座蔡明興這麼回應

記者顏真真／台北報導2018/06/08 16:56
▲富邦金控2018年6月8日舉行股東常會，右為董事長蔡明興，左為副董事長蔡明忠。（圖／富邦金提供 , 2018.6.8）
▲富邦金控2018年6月8日舉行股東常會，右為董事長蔡明興，左為副董事長蔡明忠。（圖／富邦金提供 , 2018.6.8）

富邦金控今（8）日舉行股東常會，除了有小股東質疑富邦金身為金控獲利王，股價為何不是最高？也有股東提醒，政府已注意「產金分離」議題，建議兼任台灣大哥大副董事長的富邦金董事長蔡明興、擔任台灣大哥大董事長的富邦金副董事長蔡明忠，趕快幫台灣大哥大找專業董事長及副董事長。對此，蔡明興則強調，關於媒金分離都有遵守規定，沒有違法，富邦金也會努力拚回股價在同業領先的地位。

富邦金2017年度稅後淨利為新台幣541.2億元，在依規定提列相關項目後，今日股東會通過普通股每股配發2.3元現金股利。另金控發行的甲種特別股6億股，按發行價格60元，特別股股息年率為4.1%，合計發放14.76億元，股東會也授權董事長依實際狀況訂定配息基準日。

此外，今日股東會中通過長期資金募集案，為因應公司營運成長所需及其他長期策略發展的資金需求，並使資金募集管道更加多元化及彈性化，由股東會授權董事會視市場狀況及未來公司資金需求情形，於適當時機依公司章程及相關法令，擇一或以兩者以上搭配辦理國內現金增資發行普通股或特別股、現金增資發行普通股或特別股參與發行海外存託憑證、現金增資發行海外普通股或特別股，以籌措長期資金，其發行之股數以不超過15億股為原則。

蔡明興表示，2017年全球經濟穩健復甦，市場資金充裕，金融業整體獲利普遍較前一年度成長，旗下各子公司也維持優異的經營績效，2017年富邦金稅後淨利達541.2億元，每股稅後盈餘（EPS）5.19元，連續9年蟬連台灣金融業每股獲利龍頭，而今年在各子公司團隊合作下，1至5月金控自結稅後盈餘達286.24億元，EPS為2.8元，亦持續名列金控業每股獲利第一。

不過，有小股東質疑富邦金身為金控獲利王，股價為何不是最高？蔡明興則強調，會努力拚回股價在同業的領先地位，未來如果富邦金盈餘增加，也希望能分配更多現金股息給股東。

由於日前有立委質疑富邦金「產金不分離」，金管會主委顧立雄表示會要求富邦金說明，了解董事長蔡明興與副董事長蔡明忠內部如何分工，若不符合相關規定，最重可「解任」相關人等的董事職務。今日在股東會也有小股東提到，政府現在注意到「媒金分離」問題，富邦集團業務無所不包，建議蔡明忠與蔡明興兄弟多進用專業人才，幫台灣大哥大找專業的董事長、副董事長、總經理和獨董。

對此，蔡明興則表示，這部分都有遵守規定，沒有違法，台灣大哥大也有很多專業人才，請股東放心，他們會不斷晉用更多優秀人才。

關鍵字富邦金台灣大哥大蔡明忠蔡明興獲利王股價顧立雄
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