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中市大坑風景區限制　議員：業者開發卻步

記者柳榮俊／台中報導2018/06/08 16:45
▲大坑特定風景區計畫法令的限制，發展面臨很大瓶頸（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.8)
▲大坑特定風景區計畫法令的限制，發展面臨很大瓶頸（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.8)

台中市大坑風景特定區計畫於103年通過生效，嚴格限制在特定區內的各項開發；中科特定區都市計劃在胡志強市長時期原規劃有產業專區、物流專區等等，但又因故維持農業區，卻受到特定區都市計劃的限制，明顯不合理。市議員曾朝榮、陳淑華、邱素貞、謝明源、翁美春、蕭隆澤等今(8)日在議會聯合質詢時，希望市府放寬限制。

曾朝榮表示，有許多國際五星級飯店業者有意到大坑風景區投資，但卻受到法令規定新開發案高度不得超過14.4公尺的限制，造成業者卻步，嚴重影響到大坑風景區的發展，議員希望市府能夠放寬限制，不要讓台中市的後花園因此沒落。

大坑風景區距離市區車程不到20分鐘，不只是台中市民休憩的好去處，風景區內更有許多高級住宅區以及高爾夫球場等，已經成為台中市的後花園。但是卻受限於大坑特定風景區計畫法令的限制，讓這個後花園的發展如今面臨到很大的瓶頸。

曾朝榮也指出，特定區計畫也規定計畫道路必須退縮12公尺，但對於山坡地來說，是非常困難的一件事，造成居民相當大的困擾。此外，大坑車籠埔斷層因有限建的規定，造成二旁土地幾乎荒廢。曾朝榮議員希望市府能夠通盤檢討風景特定區的規定，並放寬相關的限制。

陳淑華表示，中部科學園區在陳水扁任內規劃推動，帶來大量的就業機會，高優質的科技人才到台中市，是台中市過去15年最重要的發展引擎，也讓台中市成為台灣第二大城。

當年同步規劃中科特定區都市計劃，面積廣達2969.74公頃，眾所矚目，規劃有產業專區、物流專區等，但在後來卻將所有規劃蓋掉、抽掉，公告實施的中科特定區都維持農業區，但卻有中科特定區的限制，非常不合理，市府應檢討都市計劃，讓一些規定更趨於合理。

都發局長王俊傑表示，大坑風景特定區計畫自103年公布至今，地方就有230多件陳情案件，市府也召開6次小組會議來，檢視現有的農業區限制，對於適宜開放的部分會適度解禁，以符合大坑的發展需求。至於高度管制的部分，主要大坑屬於山坡地地形，並避免景觀破壞。如果確實有需求，經主管機關同意可以放寬，可於景觀審議來突破放寬。

至於道路退縮的要求，王俊傑說，這是當年都市計畫沒有考量大坑是山坡地，以都市的標準來要求，會從整體來考量，未來市府也會提案進行修正。而大坑的斷層帶主要是車籠埔斷層，因地震強度大於7，所以會有200公尺的限建範圍。將會請同仁針對帶狀空間進行檢視，考量針對地主進行適度補償。

至於中科特定區計畫，因後來地方有不同意見，現在以農業區為主，對於中科及週邊地帶市府有規劃想法，受限都市計畫在農業區拓張的限制，中央採管限制做法，市府會先把規劃案做好。

關鍵字大坑特定風景區中科特定區都市計劃高爾夫球場
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