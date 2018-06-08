影／體貼銀髮族　陽大醫院研發創意養生粽

羅世薰表示，端午節即將到來，老年人是越來越受到重視的族群，特別是失智的病人及機能退化的老人，為讓這些長輩也能吃到健康養生的粽子，因此特別推出不會嗆到，也不會太油膩，沒有太多添加物的養生粽，這些養生粽因為熱量不高，因此也不用擔心吃了會發胖的問題。

端午節即將到來，為讓年長咀嚼吞嚥功能退化的銀髮族也能享受吃粽子的樂趣，陽明大學附設醫院特別研發兩款具創意的養生粽，這兩款養生粽分別名為「蝶戀香思粽」及「長壽蕎麥粽」，今（8）日上午院長羅世薰帶領該院團隊在陽大附醫新民院區失智共照中心與民眾分享養生粽的製作方式。

陽大醫院營養室推出的養生粽，分別是「蝶戀香思粽」及「長壽蕎麥粽」。「蝶戀香思粽」是將糯米結合時尚最夯的蝶豆花並包入清甜的烏豆沙泥。蝶豆花相較一般植物富含10倍花青素，具有抗氧化、滋潤眼睛及促進膠原蛋白生成。而為了讓年長者容易入口又不會噎食，有別於一般鹼粽做法，少了鹼，而是加入食物輔助調整劑，除了保留食材原有的營養與風味外，口感也比一般鹼粽好，更適合年長者食用。

而「長壽蕎麥粽」主打蕎麥及鷹嘴豆，蕎麥屬於低升糖指數的主食類，可延緩血糖上升速度，另外還含有蘆丁成分，有助於減低血脂、膽固醇及軟化血管壁，同時富含維生素B1、B2，很適合茹素的民眾補充因無攝取動物性蛋白質而可能有維生素B群不足的問題。鷹嘴豆也被稱長壽豆，一份鷹嘴豆（生的33克、熟的82克）其蛋白質就相當於一份肉類的含量，有6克膳食纖維，除了富含膳食纖維，可幫助腸道正常蠕動外，也含有豐富人體八種必須胺基酸、微量元素鉻、不飽和脂肪酸及異黃酮等營養素，是高營養主食類的良好選擇。

陽大醫院表示，年長與失智患者，因吞嚥退化在吃粽子時容易噎食，醫院營養師群尋找了食物輔助調整劑，讓粽子突破傳統做法，不再只是攪打成食物泥與切碎等形式供應，而是藉由調整劑改變糯米黏性，讓長者或失智患者在安全飲食環境及保有食物原味下，減少誤嚥情形發生，更能順心、順口與家人共享端午佳節。

