柏南奇：財政刺激消退 美經濟2020恐墜崖

柏南奇今天在華府智庫美國企業研究所（AmericanEnterprise Institute）舉辦的一項政策討論會上說：「那是在錯誤的時間推出的刺激措施，經濟已經處於全面就業。」

彭博報導，柏南奇（Ben Bernanke）表示，川普政府祭出的1.5兆美元個人和企業減稅措施，以及提高聯邦支出3000億美元，「讓聯準會的工作更加困難，因為這些措施推出的時間點，正值美國失業率處於低檔」。

柏南奇指出，這項刺激措施將在今年和明年以不小的方式打擊經濟，然後經濟會在2020年出現像美國卡通中威力狼（Wile E. Coyote）墜崖的情節。

柏南奇所說的這個經濟可能墜崖時間，對於川普來說，可能不妙。川普宣稱目前的美國經濟是有史以來最好，並將在2020年底尋求連任。

美國國會預算處（Congressional Budget Office）4月預測，財政刺激措施將提高今年的經濟成長至3.3%，以及明年的經濟成長至2.4%。美國2017年經濟成長為2.6%。

國會預算處預估2020年經濟成長將減緩至1.8%。聯準會今年3月則預估2020年經濟成長為2%。

經濟學家對於經濟隨著刺激效果消退而減緩的程度，看法各異。有些經濟學家預估，倘若美國在成長強勁時期，提高資本存量，進行勞動力升級，刺激措施的效應可以延續超過2年。柏南奇說，國會也可以通過新的支出法案，以緩和減稅效應消退的效果。

但在失業率已處於低檔，加上聯準會預估通膨可能升破2%的目標之際，推出財政刺激措施，將讓聯準會在未來的貨幣政策上難以施展。（譯者：劉淑琴/核稿：陳昱婷）1070608