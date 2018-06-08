順藥長效止痛劑授權安美得 金額2.5億元

順藥指出，納疼解相關技術由科技部與國防醫學院等專屬授權予順藥實施與商業化，順藥再授權予安美得對價的一定比例，支付科技部與國防醫學院等再授權回饋金。

順藥舉行重大訊息記者會，順藥表示，總授權金額2.5億元包含簽約金1000萬元與里程碑款，並收取上市後銷售額比例的權利金。里程碑款及權利金收入取決於藥證查驗登記與上市銷售業績等執行狀況。

安美得取得該產品在印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸和越南共十國的獨家申請藥品查驗登記、技術授權、市場開發及銷售等權利。

安美得為台灣最大的外科醫材廠商，於104年12月與順藥簽訂納疼解的台灣授權協議，目前已累積豐富的臨床醫藥推廣經驗。近年來安美得積極擴展國際市場，成功透過東南亞各地醫藥通路商，將其產品出口至東南亞地區。

另外，為加速搶攻國際生物藥品的龐大商機，順藥同步宣布與金樺生物醫學合併，順藥將成為合併後存續公司，金樺為消滅公司，合併後名稱為「順天醫藥生技股份有限公司」。雙方議定換股比率為每1股金樺普通股換取順藥0.775股普通股，順藥將一次發行新股予金樺股東，合併後順藥實收資本額約11.6億元。

此議案將在2家公司於7月27日召開的股東臨時會中討論，並經主管機關核准後確定，合併基準日暫定為107年10月31日。（編輯：張均懋）1070608