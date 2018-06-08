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全聯買下白木屋 打造最大現烤烘焙通路再下一城

鉅亨網2018/06/08 16:25
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景岳 (3164-TW) 今 (8) 日宣布以 7.9 億元出售白木屋食品股權予連鎖超市龍頭全聯，全聯對此回應，買下白木屋主要是因其廠房設備可供阪急 BAKERY 使用，並不會影響與原有烘焙廠商的合作，也為達成國內最大現烤烘焙通路的目標再下一城。

全聯說明，一向秉持不開工廠的想法，此次買下白木屋主要是為了進一步拓展阪急麵包的販售市場，因此，購入白木屋的廠房設備供阪急 BAKERY 使用。

全聯強調，此採購案並不影響與原有烘焙廠商的合作。

全聯今年以來加快布局烘焙市場，日前宣布將與阪急 BAKERY 合資在五股現有生鮮物流廠中自建冷凍麵糰廠，同時也將增設一個烤烘廠，並發展相關物流系統，目標年底前完成，挑戰國內最大現烤烘焙通路，此次買下白木屋，為擴大烘培版圖再下一城。

景岳則說明，國內外有興趣的對象近 10 家，廣泛為食品業，選擇全聯，主要是考量其在食品和通路業表現優秀。

白木屋目前包含百貨公司專櫃共有 24 個據點，其中 19 家為直營門市，其餘為百貨設櫃，不過，各方買家主要著眼白木屋位於楊梅的工廠含土地和廠房。

白木屋日前曾說明，楊梅廠房近 5000 坪，價值逾 8-9 億元，且位置緊鄰楊梅交流道可為食品業的物流中心，因此引發各方買家的高度興趣。

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景岳旗下白木屋轉售給全聯 ...羅尤美：新興市場基本面穩 ...

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