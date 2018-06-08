全聯買下白木屋 打造最大現烤烘焙通路再下一城

景岳 (3164-TW) 今 (8) 日宣布以 7.9 億元出售白木屋食品股權予連鎖超市龍頭全聯，全聯對此回應，買下白木屋主要是因其廠房設備可供阪急 BAKERY 使用，並不會影響與原有烘焙廠商的合作，也為達成國內最大現烤烘焙通路的目標再下一城。

全聯說明，一向秉持不開工廠的想法，此次買下白木屋主要是為了進一步拓展阪急麵包的販售市場，因此，購入白木屋的廠房設備供阪急 BAKERY 使用。

全聯強調，此採購案並不影響與原有烘焙廠商的合作。

全聯今年以來加快布局烘焙市場，日前宣布將與阪急 BAKERY 合資在五股現有生鮮物流廠中自建冷凍麵糰廠，同時也將增設一個烤烘廠，並發展相關物流系統，目標年底前完成，挑戰國內最大現烤烘焙通路，此次買下白木屋，為擴大烘培版圖再下一城。