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路跑／每公里捐1美元　台灣跑將陳宇璿、曾廷瑋基隆領跑

體育中心／綜合報導2018/06/08 16:29
▲台灣知名跑將陳宇璿、曾廷瑋領軍，帶領台灣adidas runners共襄盛舉「adidas x Parley 為守護海洋而跑」環保行動。（圖／主辦單位提供）
▲台灣知名跑將陳宇璿、曾廷瑋領軍，帶領台灣adidas runners共襄盛舉「adidas x Parley 為守護海洋而跑」環保行動。（圖／主辦單位提供）

adidas今年再度與海洋環保組織Parley for the Oceans聯手，共同舉辦「adidas x Parley 為守護海洋而跑」全球環保路跑活動，台灣由知名跑將陳宇璿與曾廷瑋，於基隆濱海大道開跑，一起守護海洋。


▲活動大使陳宇璿與曾廷瑋，很開心今天腳下跨出的每一步，能協助海洋環境的改善，也期待更多人加入守護海洋的行列。（圖／主辦單位提供）

除台灣以外，將與Parley在全球各大城市如洛杉磯、紐約、巴黎、柏林、倫敦、上海等地，陸續舉辦超過 12 場路跑活動，並串聯世界各地50個adidas runner路跑社群組織，期待透過運動的力量，以全球性的路跑，喚起世界各地對於海洋塑膠汙染的關注，號召社會大眾採取實際行動，改善日益嚴重的海洋環境問題。

響應全球「adidas x Parley 為守護海洋而跑」環保行動，台灣於6月8日世界海洋日上午，由奧運國手、長跑健將陳宇璿，與全大運三千公尺障礙金牌曾廷瑋領軍，帶領眾多台灣adidas runners在基隆外木山濱海大道共襄盛舉，搶先完成5公里路跑。


▲「adidas x Parley 為守護海洋而跑」全球環保路跑活動，台灣於基隆濱海大道開跑。（圖／主辦單位提供）

活動大使陳宇璿提到：「從小在基隆長大，海洋對我來說親切又熟悉，看著污染問題越來越嚴重，很開心我今天腳下跨出的每一步，能協助海洋環境的改善，期待更多人加入我們的行列，一起為海洋而跑。」而曾廷瑋也表示：「一個人的力量或許有限，當集結了所有人的步伐時，就能產生巨大的影響，每個人都可以加入跑步，用實際行動一起守護海洋環境。」

在6月8日至7月8日活動期間，adidas與Parley也邀請全球跑者加入數位路跑，adidas將集結跑者們的力量，轉化為改善海洋環境的行動。跑者可透過註冊Runtastic數位運動app平台累計里程，跑者累計的每公里adidas都將捐出1美元，目標最高捐出100萬美元，投入Parley海洋學校計劃(Parley Ocean School)，教育並引導年輕世代對環保的重視及實踐。


▲adidas秉持對運動的熱忱與對自然環境的重視，將與Parley在全球陸續舉辦路跑活動，喚起世界各地對於海洋塑膠汙染的關注。（圖／主辦單位提供）

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