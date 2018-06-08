落實災害預防知識　國小熱情參與消防闖關活動

嘉義市消防局為提昇學童防火、防災觀念，落實災害預防知識，8日舉辦「消防冒險闖關活動」由博愛國小師生共64人參與，本活動為同儕間互動遊戲，採3人為1隊的合作方式闖關，讓學童在闖關遊戲的過程中，學習防災的相關知識，深植防災教育基本觀念，培養團隊合作救災概念。
四個關卡分別為，第一關「火焰大考驗」，主要為提升專注力並安全有效逃生。第二關 「市民防災手冊大會考」，現場提供市民防災手冊，參賽者由抽籤筒抽出題目並回答(可翻閱手冊找答案)，回答正確即完成遊戲關卡，藉由遊戲加深更多防災常識。第三關「災防夾娃娃機」，娃娃機內有3種顏色娃娃，各顏色分別代表抗震避難三步驟，紅色(趴下)、黃色(掩護)、藍色(穩住桌腳)，參加者完成所夾娃娃並依要求操作動作即完成遊戲關卡，讓學生們熟記抗震避難步驟。第四關：「抗震電玩小遊戲」，操作電玩小遊戲思考及學習抗震做為，成功即完成闖關指定事項完成遊戲關卡即可過關。
現場除了由消防人員宣導正確防火防災觀念及遭遇緊急危難應變能力，講解火場跪趴姿勢逃生及關門求生之重要性，灌輸同學們正確且有效率的避難方式，以及屋內應裝置住宅用火災警報器等觀念來確保自身生命財產安全，最後透過消防裝備介紹和著裝體驗進行互動，讓這次的校外教學有不同的經驗及收穫。
嘉義市政府消防局呼籲，事前防範，重於事後之搶救，正所謂防範於未然，本局積極實施各種防火防災、避難逃生的宣導工作，各級學校機關均可向本局洽詢各種宣導教學活動，也竭誠歡迎各機關參訪指教，共同提升災害應變能力及災害預防觀念，確保擁有安全無虞的幸福「嘉」園。