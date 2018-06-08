落實災害預防知識　國小熱情參與消防闖關活動

嘉義市消防局為提昇學童防火、防災觀念，落實災害預防知識，8日舉辦「消防冒險闖關活動」由博愛國小師生共64人參與，本活動為同儕間互動遊戲，採3人為1隊的合作方式闖關，讓學童在闖關遊戲的過程中，學習防災的相關知識，深植防災教育基本觀念，培養團隊合作救災概念。

四個關卡分別為，第一關「火焰大考驗」，主要為提升專注力並安全有效逃生。第二關 「市民防災手冊大會考」，現場提供市民防災手冊，參賽者由抽籤筒抽出題目並回答(可翻閱手冊找答案)，回答正確即完成遊戲關卡，藉由遊戲加深更多防災常識。第三關「災防夾娃娃機」，娃娃機內有3種顏色娃娃，各顏色分別代表抗震避難三步驟，紅色(趴下)、黃色(掩護)、藍色(穩住桌腳)，參加者完成所夾娃娃並依要求操作動作即完成遊戲關卡，讓學生們熟記抗震避難步驟。第四關：「抗震電玩小遊戲」，操作電玩小遊戲思考及學習抗震做為，成功即完成闖關指定事項完成遊戲關卡即可過關。