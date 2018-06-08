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中央社

用電量刷新歷年6月紀錄 下週降溫估紓緩

中央社2018/06/08 16:29
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北8日電）今天全台氣溫偏高，用電量再次刷新歷年6月紀錄，台電表示，氣象局預估熱擾動下週將帶來雲層，可望降溫，預估下週平日用電負載將較本週低，約在3490至3560萬瓩左右。

台電表示，今天最高用電量在下午1時51分達到3610.2萬瓩，創6月歷史用電新高，今年用電量第4高，備轉容量率6.03%，接近供電警戒橘燈6%門檻。

台電中央副調度監鄭有財受訪表示，今天全台高溫，加上午後雷陣雨較昨天少，尖峰負載與預估的3600萬瓩差不多。不過，鄭有財指出，中央氣象局預估，下週熱擾動雲層會影響台灣，有助降溫，台電目前預估下週一至五尖峰負載在3490至3560萬瓩左右，備轉容量率估可維持在6%以上。

核二2號機今天凌晨開始併聯發電，但仍要進行相關調校測試，最快下週才能滿載馳援，目前發電量約為7.4萬瓩，僅影響備轉容量率約0.02%。

根據台電資料，今年用電量前10高紀錄分別為5月30日3677.14萬瓩、5月31日3671.31萬瓩、5月29日3632.86萬瓩、6月8日3610.2萬瓩、5月28日3600.65萬瓩、6月6日3580.2萬瓩、6月7日3570.19萬瓩、6月5日3530.2萬瓩、5月18日3506.1萬瓩、5月25日3502.25萬瓩。（編輯：林興盟）1070608

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