用電量刷新歷年6月紀錄 下週降溫估紓緩

（中央社記者廖禹揚台北8日電）今天全台氣溫偏高，用電量再次刷新歷年6月紀錄，台電表示，氣象局預估熱擾動下週將帶來雲層，可望降溫，預估下週平日用電負載將較本週低，約在3490至3560萬瓩左右。

台電表示，今天最高用電量在下午1時51分達到3610.2萬瓩，創6月歷史用電新高，今年用電量第4高，備轉容量率6.03%，接近供電警戒橘燈6%門檻。

台電中央副調度監鄭有財受訪表示，今天全台高溫，加上午後雷陣雨較昨天少，尖峰負載與預估的3600萬瓩差不多。不過，鄭有財指出，中央氣象局預估，下週熱擾動雲層會影響台灣，有助降溫，台電目前預估下週一至五尖峰負載在3490至3560萬瓩左右，備轉容量率估可維持在6%以上。