路平網友不領情　中市府：盼親赴路平施工現場努力

建設局長黃玉霖表示，文心路會在8月底至9月上旬完成人行道拓寬、管線汰換與路平工程，希望網路的年輕人可以親赴路平施工現場，看一下路平英雄怎樣努力工作，讓他們的辛苦能被看到。

台中市政府砸下了54億元預算，推出「4年500公里路平專案計畫」大力整頓道路，但網友不領情，批評走在文心路像是在騎馬，市議員邱素貞今(8)日在議會質詢時，要求建設局落實公共管線統一挖補制度，加強道路平整。

黃玉霖說，目前台中路平已完成522公里，不僅速度比台北路平快一倍，花費也比台北50億元少，已連續兩年道路平整度全國第一。至於台中市統一挖補已經減少2552件挖掘申請量，這三年車禍速度以一年五千件速度下降。

邱素貞指出，台中市提出「4年500公里路平專案計畫」，現在道路較以前已經平坦許多，爛路已經不多見，卻有網友批評文心路是一條爛路，道路平整是全民共同期盼，而路平關鍵是在統一挖補與人口蓋下地，市區道路因埋設管線挖挖補補，因此常有民眾抱怨施工單位各自為政，如回填品質又不好，長期下來，就成為破壞道路平整及結構主要殺手，要求市府加強道路平整。

對此，黃玉霖表示，文心路會在8月底至9月上旬完成人行道拓寬、管線汰換與路平工程，而文心路路平也獲中央肯定；目前台中路平已完成522公里，6米以下巷道則達113公里，共計635公里，總經費39億元左右，不僅速度比台北路平快一倍，花費也比台北50億元少，已連續兩年道路平整度全國第一。

黃玉霖也說，為將路平做得更好，將會再續推路平2.0，他瞭解有特定族群在網路上帶風向，但據建設局大樣本，台中道路獲得五成以上市民支持，也獲得七成七里鄰長支持，希望網路的年輕人可以親赴路平施工現場，看一下路平英雄怎樣努力工作，讓他們的辛苦能被看到。

此外，台中市統一挖補已經減少2552件挖掘申請量，且去年統一挖補推進至太平、大里，已經有效改善當地道路品質，今年則將推進到豐原、潭子，明年則推進到沙鹿、梧棲，且配合孔蓋下地、抗滑標線、無障礙人行道，這三年車禍速度已一年五千件速度下降。