美參院情報委員會前職員 涉對記者洩密被捕

他曾任參議院情報委員會（Senate IntelligenceCommittee）安全部門主管約29年。有關當局表示，沃爾夫向其中兩名記者提供參院情報委員會業務的非公開資訊，卻向聯邦調查局（FBI）說謊。

法新社報導，58歲的沃爾夫（James Wolfe）針對自己跟3名記者的聯繫情況，3度做出不實陳述，遭到起訴。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國司法部今天表示，聯邦參議院情報委員會一名前職員對聯邦調查局探員說謊，他涉嫌向記者洩漏機密資訊而被捕並遭起訴。相關調查工作查扣一名「紐約時報」記者的資料。

這個職務讓沃爾夫能取得機密和最高機密。他預定明天到華府的聯邦法院出庭。

「紐約時報」（The New York Times）報導，司法部查扣跟華金斯（Ali Watkins）有關的兩個電郵帳號和一個電話號碼多年的通信和通話紀錄。

紐約時報報導，華金斯和沃爾夫曾談過3年感情。

彭博網站報導，根據大陪審團的起訴書，兩人的戀情2014年開始，但沃爾夫2017年12月接受聯調局約談時卻謊稱雙方沒有聯繫。

這是致力掃蕩洩密者的川普政府，上任之後首宗已知的查扣記者資料案例。（譯者：葉俐緯/核稿：何宏儒）1070608