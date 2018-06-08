香蕉盛產 莊瑞雄促簽訂FTA為農民找通路

莊瑞雄肯定政府用心拓展外銷市場幫助農民，「政府有在為農民找通路是好事」，屏東縣香蕉種植面積將近4千公頃，每年產量約5萬公噸，占全國產量約四分之一，去年外銷日本、中國大陸、中東約1100公噸。不過，他也以屏東香蕉外銷情況為例憂心指出，屏東縣每年產量5萬公噸，僅出口1100公噸根本就是杯水車薪。

莊瑞雄辦公室發布新聞稿指出，莊瑞雄今天與行政院農業委員會副主委黃金城、農糧署南區分署長姚志旺前往南州地區果樹產銷班第30班，關心由台農發公司協助外銷至中東杜拜的香蕉裝櫃，一貨櫃12公噸，預計將要出口10貨櫃，共計120公噸。

如何幫助農民找通路，更進一步拓展外銷市場，莊瑞雄表示，世界這麼大，市場這麼大，但關稅問題，卻成為台灣農產品外銷的殺手，期待台農發趕快打開國際市場的通路，政府也盡快與更多國家簽訂FTA，提高台灣農產品的國際競爭力。

莊瑞雄指出，讓世界有名的台灣香蕉能銷到國外，不僅能解決每當香蕉盛產就價格低落，農民血本無歸的問題，也能讓更多美味的台灣農產品分享到全世界。(編輯：陳永昌)1070608