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中央社

會考成績出爐 新住民二代學習才藝均優

中央社2018/06/08 16:35
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北8日電）國中會考成績出爐，新北市新住民第二代劉怡靚獲得5A佳績，不死背知識的葉弘毅獲得5A++。偏鄉學生也不輸給都會，金山中學學生在國樂才藝演出精彩，都為下一學習階段彩繪人生。

新北市府教育局今天發新聞稿表示，新北市淡水國中9年級學生劉怡靚是新住民第二代，她的會考成績5A。劉怡靚自幼接觸古箏，曾獲2016年全國學生音樂競賽古箏獨奏國中A組優等獎，也獲移民署新住民子女培力獎助學金。

新埔國中學生梁家豪的母親早逝，父口患有重病，雖家境清寒仍奮發圖強，也喜好閱讀，擔任學校志工，。校方說，他的成績雖不是最優，但學習精神可以成為其他學生的楷模。

永和國中學生石瑛會考拿到滿級分，實際上，今年3月已考上北一女中科學班，她說，感謝學校提供許多學習資源，讓她有發展的舞台。

石瑛曾到偏鄉三芝國小帶領科學營隊實驗，課後和研究夥伴及指導老師研究專題研究，在實驗室獨立思考、動手解決問題過程中，愛上科學。

海山高中國中部學生葉弘毅會考得到5A++、作文六級分。他說，從不死背知識，懂得利用原理或概念性的原則去理解知識的內涵。自己掌握知識不但充滿樂趣，更能夠靈活的運用而不死記。

金山高中國中部學生朱昱安不僅是球場主將也是二胡高手；賴宜惠婉轉的古箏、黃真又的直笛演奏，都在畢業典禮上精彩演出。學校說，正常化教學創造學生多元學習的方向，給學生適性發展的空間。

教育局說，國中教育會考成績今天出爐後，將於板橋高中、錦和高中、安康高中、三重高中、丹鳳高中、北大高中、金山高中、秀峰高中、雙溪高中，提供學生選填志願電話諮詢。（編輯：梁君棣）1070608

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