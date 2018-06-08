會考成績出爐 新住民二代學習才藝均優

（中央社記者黃旭昇新北8日電）國中會考成績出爐，新北市新住民第二代劉怡靚獲得5A佳績，不死背知識的葉弘毅獲得5A++。偏鄉學生也不輸給都會，金山中學學生在國樂才藝演出精彩，都為下一學習階段彩繪人生。

新北市府教育局今天發新聞稿表示，新北市淡水國中9年級學生劉怡靚是新住民第二代，她的會考成績5A。劉怡靚自幼接觸古箏，曾獲2016年全國學生音樂競賽古箏獨奏國中A組優等獎，也獲移民署新住民子女培力獎助學金。

新埔國中學生梁家豪的母親早逝，父口患有重病，雖家境清寒仍奮發圖強，也喜好閱讀，擔任學校志工，。校方說，他的成績雖不是最優，但學習精神可以成為其他學生的楷模。