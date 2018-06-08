屏東郵局不老運動　銀髮綠色隧道踏青樂悠郵

端午佳節前夕，屏東郵局響應樂活生活、運動養生，為促進銀髮族的身心健康，今(8)日上午在潮州綠色隧道舉辦「中華郵政不老運動-銀髮踏青樂悠郵」健行活動，邀請65歲以上的郵政壽險要保人或被保險人及其陪伴同行者，一起到戶外踏青，感受美好的城鄉風景。

總長1.2公里的道路上，種滿了近500多株的小葉欖仁樹，在這如此美麗的林蔭大道中，停下腳步來個深呼吸，暫時歇息，也是吸進滿滿芬多精的好時機，欣賞美景之下，也為健康加分，更有一種心曠神怡的感受。



▲屏東郵局為鼓勵銀髮族壽險保戶走出戶外，假潮州綠色隧道舉辦不老運動健走活動。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.08）