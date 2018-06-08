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屏東郵局不老運動　銀髮綠色隧道踏青樂悠郵

記者陳宗傑／屏東報導2018/06/08 16:55
▲屏東郵局為鼓勵銀髮族壽險保戶走出戶外，假潮州綠色隧道舉辦不老運動健走活動。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.08）
▲屏東郵局為鼓勵銀髮族壽險保戶走出戶外，假潮州綠色隧道舉辦不老運動健走活動。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.08）

端午佳節前夕，屏東郵局響應樂活生活、運動養生，為促進銀髮族的身心健康，今(8)日上午在潮州綠色隧道舉辦「中華郵政不老運動-銀髮踏青樂悠郵」健行活動，邀請65歲以上的郵政壽險要保人或被保險人及其陪伴同行者，一起到戶外踏青，感受美好的城鄉風景。

總長1.2公里的道路上，種滿了近500多株的小葉欖仁樹，在這如此美麗的林蔭大道中，停下腳步來個深呼吸，暫時歇息，也是吸進滿滿芬多精的好時機，欣賞美景之下，也為健康加分，更有一種心曠神怡的感受。


▲屏東郵局為鼓勵銀髮族壽險保戶走出戶外，假潮州綠色隧道舉辦不老運動健走活動。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.08）

活動開場更邀請到潮州鎮洪明江鎮長，前來為參加健走的長者們加油打氣。屏東郵局為參與者每人發送礦泉水、毛巾及餐盒，另贈送每位參加長者精美紀念品一份。並在沿路設計簡單的闖關遊戲，不僅讓長輩們在健行中，參與遊戲同歡，也能停下來小憩片刻外，過關後還有小禮物可以索取，途中也設有補給站，「郵能量，再出發」，每位長者都能完成指定路線。   


▲屏東郵局為鼓勵銀髮族壽險保戶走出戶外，假潮州綠色隧道舉辦不老運動健走活動。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.08）

邱琇瑾局長表示，中華郵政不老運動邀請保戶銀髮族來踏青是連續2年辦理，將來有機會，會秉持著善盡社會企業責任，以社區關懷的理念，並繼續辦理更有意義的活動。同時也請社會大眾可多瞭解郵局以「溥益民生」精神辦理的郵政簡易壽險，歡迎大家來諮詢並共襄盛舉。
 

關鍵字屏東郵局不老運動銀髮潮州綠色隧道健行
消防闖關活動　博愛國小熱情參與中市路平專案　網友批走路像騎馬

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