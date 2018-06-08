女粉絲專注看手機　偶像本人拍肩問候她嚇傻

藝人邱宇辰（毛弟）16歲時自《模范棒棒堂》出道，雖然3年前歷經演藝事業低潮，但近期加盟新公司的他接下《娛樂百分百》的主持工作，還參與電影版《鬥魚》演出，讓他人氣逐漸回升，日前他在客運上突擊一位正在看節目的女粉絲，對方發現是偶像本人後訝異到說不出話來，讓網友直呼好羨慕！



▲邱宇辰在即將上映的電影《鬥魚》飾演反派。（圖／翻攝邱宇辰臉書 , 2018.06.08）