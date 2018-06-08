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娛樂

女粉絲專注看手機　偶像本人拍肩問候她嚇傻

娛樂中心／綜合報導2018/06/08 17:09
▲藝人邱宇辰有張帥臉和迷人笑容，擁有不少女粉絲。（圖／翻攝邱宇辰臉書 , 2018.06.08）
▲藝人邱宇辰有張帥臉和迷人笑容，擁有不少女粉絲。（圖／翻攝邱宇辰臉書 , 2018.06.08）

藝人邱宇辰（毛弟）16歲時自《模范棒棒堂》出道，雖然3年前歷經演藝事業低潮，但近期加盟新公司的他接下《娛樂百分百》的主持工作，還參與電影版《鬥魚》演出，讓他人氣逐漸回升，日前他在客運上突擊一位正在看節目的女粉絲，對方發現是偶像本人後訝異到說不出話來，讓網友直呼好羨慕！


▲邱宇辰在即將上映的電影《鬥魚》飾演反派。（圖／翻攝邱宇辰臉書 , 2018.06.08）

邱宇辰昨（7）日在社群PO出一則影片，影片中他在客運上看到一位女粉絲用手機專注地看他主持的《娛樂百分百》，邱宇辰決定要給對方一個驚喜，他悄悄走到女粉絲座位，接著用手輕拍對方肩膀問：「《娛百》好看嗎？」，女粉絲抬頭後先是愣了一下，接著發現是偶像本人，隨即用手摀住嘴巴露出驚訝表情，回過神後才說：「可以跟你拍照嗎？」邱宇辰大方應允後，兩人走下車合影。


▲邱宇辰給女粉絲大驚喜。（圖／翻攝邱宇辰IG , 2018.06.08）

網友在看到影片後紛紛表示：「好幸運喔」、「也太幸福了」、「也想要巧遇」，而這名女粉絲也留言表示可惜最後沒跟偶像拍到照，但笑說：「真的很驚喜」，還自嘲影片中的自己「好狼狽」，邱宇辰隨後也回覆：「哈哈哈！好巧！趕著下車！下次來我活動！欠妳一次」，讓其他網友大喊：「我也想要」。

關鍵字邱宇辰娛樂百分百毛弟鬥魚模范棒棒堂
女子被卡車撞　大咖男星幫叫救護車麻倉憂來台　和雪碧一起大喊我想要

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