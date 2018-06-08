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工商快訊

廣編／《石器時代M》6月20日刪檔封測即將啟動

本報訊2018/06/08 18:05
▲《石器時代M》6月20日刪檔封測即將啟動。（圖／公關照片）
▲《石器時代M》6月20日刪檔封測即將啟動。（圖／公關照片）

網石公司(Netmarble Corporation)今(8)日舉行封測啟動記者會，宣告跨世代的MMORPG《石器時代M》6月20日即將於台港澳地區獨家啟動刪檔封測！官方更攜手藝人艾力克斯家族，邀請玩家一同見證《石器時代M》的感動回歸。


▲《石器時代M》專案經理陳穎上台致詞。（圖／公關照片）

MMORPG《石器時代M》延續了《石器時代》的經典IP，不僅承襲原作的世界觀，更以3D高畫質重新演繹了充滿原作情懷的人物角色、寵物和經典場景。《石器時代M》採用了開放式地圖的設計，玩家將能帶著寵物自由的探索野外場景。此外，透過遊戲內多元豐富的社交系統與團戰系統，玩家將能體驗結婚、捉迷藏和莊園戰等不同於以往的趣味元素與戰鬥體驗！


▲網石棒辣椒林大鈞總經理上台致詞。（圖／公關照片）

「《石器時代M》是由3D高畫質所重新演繹的全新MMOPRG手遊，希望帶給玩家原汁原味的感動和嶄新的遊戲體驗。」網石棒辣椒總經理林大鈞表示，「《石器時代M》封測活動即將領先全球於台港澳地區獨家首發，希望大家與我們共同見證全新的《石器時代M》跨越世代感動回歸。」


▲網石公司《石器時代M》事業部蔣仲善總監上台致詞。（圖／公關照片）

網石公司《石器時代M》事業部總監蔣仲善則表示，「《石器時代》為歷時將近20年的經典IP，且深受全球2億名玩家所珍愛。網石公司對石器時代的愛也是無法形容的，如今我們將獨家向各位推出這款擁有經典回憶且令人耳目一新的《石器時代M》！」


▲《石器時代M》6月20日刪檔封測即將啟動。（圖／公關照片）


▲《石器時代M》記者會特別邀請藝人艾力克斯全家出席。（圖／公關照片）

而記者會當天為再現遊戲內石器時代的氛圍，特別將現場打造為原始叢林風格，讓所有人彷彿乘坐時光機回到了「石器時代」；會中特別邀請藝人艾力克斯全家人與遊戲內超萌寵物「摩卡」率領家族保衛家園，最後與網石棒辣椒總經理林大鈞和網石公司《石器時代M》事業部總監蔣仲善，一同將寵物蛋放上啟動台，象徵《石器時代M》即將「蛋」生，獨家於台港澳地區啟動刪檔封測。


▲《石器時代M》6月20日將於台港澳地區首發封測。（圖／公關照片）

身為遊戲愛好者的藝人艾力克斯則表示，對於能見證《石器時代M》跨世代回歸感到相當興奮，而遊戲更加入了許多趣味的元素，像是結婚、鬧洞房等，讓人感覺像真實生活的體驗一般！他指出，「身為始祖級玩家的我已經準備好和老婆李詠嫻一起加入《石器時代M》了！」


▲《石器時代M》事前預約活動熱血進行中。（圖／公關照片）

《石器時代M》事前預約活動領先全球，獨家於台港澳地區熱血進行中！事前預約活動包含了事前預約獎勵、集氣送好禮以及邀請好友送寵物活動：

事前預約獎勵：玩家透過手機號碼和驗證後，完成事前預約將可以獲得萌寵★3星烏力。

集氣送好禮：事前預約數每達到20萬人，官方將送出遊戲內加碼獎勵，若達100萬人將送出遊戲內鑽石200個。

邀請好友送寵物：玩家完成事前預約後，每日將有1次機會孵化寵物，將有機會獲得貝魯卡、瑪摩那斯等稀有寵物；另外，玩家若透過邀請連結邀請好友且好友完成事前預約後，將可額外獲得1張孵化券，有機會孵出稀有寵物。

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