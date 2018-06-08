中美貿易順差持續擴大 前5月突破千億美元

中國海關總署指出，累計今年前5個月，中國貿易順差996.7億美元，比去年同期減少31%。但數據顯示，中國對美國貿易順差連續2個月成長，4月份順差221.5億美元，5月份擴大到245.8億美元，月增幅11%。

（中央社台北8日電）根據中國大陸官方最新統計，中美貿易順差持續擴大，5月份升至245.8億美元，高於4月的221.5億美元，月增11%。累計今年1至5月，中美貿易順差已突破千億美元，達1048.5億美元。

累計今年前5個月，中美貿易總值為人民幣1.57兆元（約新台幣7.4兆元），成長5.3%，佔中國外貿總值的13.5%，美國仍是中國第2大貿易夥伴。

日本經濟新聞報導指出，儘管中國在5月擴大了原油和天然氣等產品的進口，但因美國經濟表現堅挺，導致對美出口也出現增加，所以順差額並未縮小。居高不下的順差，可能對中美貿易磋商的走向產生影響。（編輯：楊昇儒/林克倫）1070608