劉琨祥文武雙全 創全鄉會考最高分紀錄

劉庭栖沒有補習，憑藉課前預習、上課認真聽講，課後確實複習，精熟課程內容，課餘時間喜歡打羽球運動維持體力；同時，經常到圖書館借閱書籍，參加各項寫作比賽，累積實戰經驗。

今年會考苗栗縣考生共5481人，縣府教育處統計，縣內獲5A10+、作文6級分的滿級分學生2人，竹南國中的劉庭栖和私立君毅中學的陳羿均，分別代表公、私立學校拿下今年縣榜首，其中，陳羿均曾獲縣內文狀元寫作比賽「榜眼獎」。

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）107年國中教育會考成績公布，苗栗縣2名滿級分「縣榜首」在竹南國中及私立君毅中學；偏鄉學校也傳佳績，西湖國中劉坤祥以5A8+、作文5級分，創西湖鄉會考史上最高分紀錄。

教育處指出，竹南國中今年表現優異，成績5A10+達5人，照南國中也不遑多讓，有41人獲5A以上成績，均為全縣之冠。

此外，不少偏鄉學校同樣表現亮眼，包括西湖國中、烏眉國中、致民國中及造橋國中，今年共出現10名5A以上同學，其中，劉琨祥是西湖國中參加會考以來第一名獲得5A8+的學生。

私立建台中學國中部也表現不俗，以謝博任、黎季宣二名同學5A10+、寫作5級分，表現最優異，全校有30人達5A以上。謝博任從小對數學格外有興趣，曾榮獲國家地理知識比賽苗栗縣第一名。

西湖國中教導主任何文恩指出，劉琨祥學習態度積極、主動，自我要求嚴謹，沒有補習的他，長利用下課時間向老師索取學習單、練習卷複習，如有不懂之處，隔天馬上找老師解惑，也總是跟同學大方分享讀書心得，帶動班上學習風氣。

何文恩說，劉琨祥也是個運動健將，7、8年級時擔任校內棒球隊長，9年級更帶領班上勇奪校內班際排球賽冠軍，堪稱「文武雙全」，此次會考成績雖可上竹苗第一志願新竹中學，但他打算就近入學留在苗栗就讀高中，未來有意報考警大，仿效國際鑑識專家李昌鈺，以專業、熱忱貢獻社會。（編輯：梁君棣）1070608