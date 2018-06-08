羅尤美：新興市場基本面穩 金磚四國股市看俏

羅尤美表示，整體而言，新興市場製造業 PMI 指數自 2017 年底高峰下滑，但仍連續 23 個月處於象徵擴張點的 50 之上，顯示景氣擴張趨勢無虞，僅是加速動能放緩，整體經濟前景仍屬穩健，新興市場企業獲利預估雖不若去年持續呈現明顯的上修趨勢但仍處上修軌道，2018 年全年企業獲利成長率預估值達 15.7%，為連續第三年獲利正成長，且三大新興市場區域之獲利預估，皆仍較年初預估值獲得上修，將提供股價表現支撐。

第二季在美元匯價大幅升值，富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，新興市場貨幣多呈現貶值走勢情況下，新興市場基本面再度遭到投資人質疑。然而，中國五月製造業採購經理人指數攀抵八個月高點、南韓五月出口恢復正成長 13.5%、印度首季 GDP 成長率來到近兩年新高水準，經濟數據多顯示新興市場經濟動能仍在軌道之上。

因此，羅尤美認為，即便聯準會持續進行縮表政策，可能降低新興市場流動性、美元處於高檔水準，以及貿易摩擦等風險，可能壓抑整體股市本益比擴張，但新興股市相對全球股市約二成折價顯示本益比已遭壓縮，在企業獲利基本面支撐下，仍看好新興股市全年度表現。

羅尤美指出，中國供給側改革削減過剩產能與金融去槓桿等改革有所進展，有助中國經濟維持可持續性成長並降低硬著陸風險，在新經濟產業強勁成長動能與銀行業獲利前景改善驅動下，MSCI 中國指數與滬深 300 指數今年企業獲利預估有望分別達到 22% 與 16%，搭配評價水準偏低優勢，中國股市可望持續吸引資金青睞。

至於印度經濟持續自換鈔政策與 GST 消費稅實施所造成的短期衝擊復甦，改革的正面效應將逐步顯現，印度企業獲利能力則處於相對較低位置，隨著獲利率擴張及經濟回溫，預估印度企業獲利在未來三年平均將有 15% 以上的成長率，有望帶動印度股市表現。

羅尤美說，巴西於第二季受到匯率貶值的衝擊較大，連帶影響股市表現，巴西也將於十月舉行總統大選，由於選情較不明朗，使得第三季選前政治存在較大的不確定性。然而油價來到近三年半高點，整體商品價格趨勢並不看淡，對於身為重要原物料出口國的巴西而言，預期仍將因而受惠，巴西企業獲利在本波循環中仍屬初期階段，獲利預估續獲上調、上行空間大，仍將支撐股市表現。

至於俄羅斯主要風險則來自油價回落及西方國家制裁，然歷經過去四年制裁、俄國政府對於西方制裁已發展出相對應方式，且目前油價處於高檔，政府財政及企業獲利均改善，預期實質經濟面影響可控；根據摩根大通報告，目前 MSCI 俄羅斯指數每股獲利約反應布蘭特油價每桶 67 美元水準，與現行油價相比，企業獲利仍有上修空間。