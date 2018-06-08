歷年單月第3高　5月出口291億美元、年增14.2%

財政部統計處長蔡美娜表示，5月出口主要是受惠全球經濟穩定攀升，新興科技應用與行動裝置新機效應，以及國際原物料行情維持高檔，而5月出口主要貨品全面成長，其中塑化製品因國際油價震盪走升，增近2成最多，基本金屬及其製品、機械因鋼價居高及海外投資積極，出口規模齊創歷年單月新高，分別年增17.7%、17%，電子零組件因需求熱度不減，年增15.9%；累計1至5月除塑化製品外，其他3類的出口值皆刷新同期紀錄，為驅動出口的主要引擎。

5月對主要市場出口亦表現亮麗，又以對中國大陸與香港出口較上年同月增19.3%最佳，對日本增16.5%，對美國出口值為歷年單月新高，增13.5%，對東協增10.6%，對歐洲增9%。1至5月累計，對中國大陸與香港、日本出口規模為歷年同期最高，東協為同期第3高，致亞洲區域內需求合計占總出口達71.9%新高，對出口增幅貢獻率達7成3。

展望未來，蔡美娜指出，今年全球景氣及貿易成長步調未見放緩，經濟前景審慎樂觀，加上物聯網、車用電子、高效能運算、生物辨識等新興商機以及電競風潮蔓延，可望抵消智慧手機成長進入高原期的疑慮，持續為我國出口增添活水，但仍須注意貿易衝突效應擴散、匯率波動及全球製造業競爭加劇、中國大陸供應鏈在地化等不確定風險。