影／「蕉」個朋友好運「旺」來　魯明哲梁為超為農民發聲

水果農產品滯銷是最近大家的話題，國民黨桃園市議員魯明哲和梁為超今(8)日直接從南部產地訂購了216箱的鳳梨和114箱的香蕉，總共330箱的滯銷水果，分送給景仁、路得和榮民服務處等弱勢團體和清寒學生，用實際的行動來挺南部慘澹的農民也能幫助有需要的弱勢民眾。

魯明哲說，大家都說農民是台灣的根本，但是最近不論是香蕉還是鳳梨這種傳統的台灣水果，卻面臨了豐收就是滯銷的慘況，價格每每都跌破盤，讓農民苦不堪言。魯明哲強調，今天這些香蕉是我們從台南產地訂來的，這些香蕉原本蕉農都不想採收了，因為根本不符成本。魯明哲說，這樣的情況政府也不應該再掩飾了！我這次跟為超議員一起，結合了幾家的民間企業，大家一起訂了330箱南部的香蕉、鳳梨，希望直接在產地跟農民批購，讓他們也能拿到一個相對比較好的價錢；因為價格已經到谷底了，不能夠再讓農民被剝削。魯明哲說，水果滯銷已經延燒了一兩個星期了，熱度也一直沒有減退。我相信這330箱的水果，能夠拋磚引玉，希望大家都能多吃一點台灣的水果，多幫忙我們台灣的農民。