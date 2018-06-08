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影／「蕉」個朋友好運「旺」來　魯明哲梁為超為農民發聲

記者李春台／桃園報導2018/06/08 17:01
▲桃園市議員魯明哲和梁為超結合幾家企業一起直接向南部滯銷的農民訂購鳳梨和香蕉，分送弱勢團體。（圖／魯明哲議員服務處提供 , 2018.06.08）
▲桃園市議員魯明哲和梁為超結合幾家企業一起直接向南部滯銷的農民訂購鳳梨和香蕉，分送弱勢團體。（圖／魯明哲議員服務處提供 , 2018.06.08）

水果農產品滯銷是最近大家的話題，國民黨桃園市議員魯明哲和梁為超今(8)日直接從南部產地訂購了216箱的鳳梨和114箱的香蕉，總共330箱的滯銷水果，分送給景仁、路得和榮民服務處等弱勢團體和清寒學生，用實際的行動來挺南部慘澹的農民也能幫助有需要的弱勢民眾。

魯明哲說，大家都說農民是台灣的根本，但是最近不論是香蕉還是鳳梨這種傳統的台灣水果，卻面臨了豐收就是滯銷的慘況，價格每每都跌破盤，讓農民苦不堪言。魯明哲強調，今天這些香蕉是我們從台南產地訂來的，這些香蕉原本蕉農都不想採收了，因為根本不符成本。魯明哲說，這樣的情況政府也不應該再掩飾了！我這次跟為超議員一起，結合了幾家的民間企業，大家一起訂了330箱南部的香蕉、鳳梨，希望直接在產地跟農民批購，讓他們也能拿到一個相對比較好的價錢；因為價格已經到谷底了，不能夠再讓農民被剝削。魯明哲說，水果滯銷已經延燒了一兩個星期了，熱度也一直沒有減退。我相信這330箱的水果，能夠拋磚引玉，希望大家都能多吃一點台灣的水果，多幫忙我們台灣的農民。

梁為超也表示，香蕉和鳳梨是我們台灣非常重要的水果，但是每年豐收都會遇到滯銷的問題，我真的希望政府重視這個問題，不要讓農民辛苦耕種的產品到時候流於滯銷。這些都是我們直接到南部採買的水果，也都是他們不願意去採收的水果，我真的呼籲政府，不要每年都發生這樣的問題，不要只會口號治國，要真正的了解民眾和農民的心聲。

關鍵字水果滯銷香蕉鳳梨魯明哲梁為超
中市路平專案　網友批走路像騎馬

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