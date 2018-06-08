小嫻為戲剃平頭　私下豪砸一萬元買假髮

TVBS自製劇《女兵日記》主要演員劉香慈、小嫻、鄭亞今（8）日出席國際迷彩嘉年華記者會，現場不僅有各國女兵現身，還有以色列女兵找小嫻拍照，驚訝地說：「妳們是台灣的女兵嗎？」劉香慈也笑說：「好像看到神力女超人在面前！」

首次拍戲的鄭亞，坦言壓力很大，表示：「第一次就這麼重口味，像男人一樣的拍戲，導演又給很多台詞。」尤其鯰魚哥會一直在身邊碎念、很嚴格，讓她忍不住跑到廁所偷哭，讓小嫻、劉香慈相當驚訝。問及鯰魚哥知不知道她去偷哭？鄭亞笑說：「他就會說，妳又去感動囉？」讓她哭笑不得。