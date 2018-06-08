小嫻為戲剃平頭　私下豪砸一萬元買假髮

TVBS自製劇《女兵日記》主要演員劉香慈、小嫻、鄭亞今（8）日出席國際迷彩嘉年華記者會，現場不僅有各國女兵現身，還有以色列女兵找小嫻拍照，驚訝地說：「妳們是台灣的女兵嗎？」劉香慈也笑說：「好像看到神力女超人在面前！」
首次拍戲的鄭亞，坦言壓力很大，表示：「第一次就這麼重口味，像男人一樣的拍戲，導演又給很多台詞。」尤其鯰魚哥會一直在身邊碎念、很嚴格，讓她忍不住跑到廁所偷哭，讓小嫻、劉香慈相當驚訝。問及鯰魚哥知不知道她去偷哭？鄭亞笑說：「他就會說，妳又去感動囉？」讓她哭笑不得。
▲劉香慈演出《女兵日記》。（圖／TVBS提供，2018.06.08）
小嫻還爆料鄭亞會戴假髮去吃火鍋，鄭亞大笑表示：「我有跟其他人講，一定要買一頂，現在很多女兵都有買。」小嫻也坦言有花一萬元買用真髮製成的假髮，劉香慈表示自己也有一頂，但之前戴出門時，兒子都會掀掉，讓她直呼好糗，還加碼爆料老公拍照技術很差，她都會虧老公說：「我好羨慕你手機都有跟兒子好看的照片。」
《女兵日記》多在墾丁拍攝，難得返回台北，劉香慈問鄭亞：「心情有沒有不一樣？」鄭亞驚訝笑說：「好多人喔。」小嫻也說回台北會約小禎運動，她快沒力時，會自我精神答數喊說：「雄壯、威武！」小禎還傻眼說：「妳起笑喔！」笑翻全場。