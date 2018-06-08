不補習照樣得滿分 馬詣翔會考宜蘭榜首

（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）國中教育會考今天開放成績查詢，拿下5A++作文滿級分的宜蘭縣國華國中學生馬詣翔因家庭因素，沒有補習，但他向人借課外教材，上網搜尋資料，經由多元管道，成宜蘭榜首之一。

負責宜蘭縣107年國中教育會考的羅東高中，上午公布會考成績及分析，宜蘭縣有4950名考生，有2名學生拿下5A++作文滿級分，分別是馬詣翔及中道中學國中部學生林紓宇。

馬詣翔的父親是建築工人，母親為家庭主婦，家境並不富裕。

馬詣翔受訪時說，過去他因家庭因素都沒有補習，拿下高分關鍵除上課時要全神貫注，也要把課本讀熟，課餘他會向老師索取二手參考書練習，再向同學借補習班課外講義，他也會到youtube搜尋免費的相關教學資料觀看。