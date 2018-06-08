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不補習照樣得滿分 馬詣翔會考宜蘭榜首

中央社2018/06/08 16:52
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）國中教育會考今天開放成績查詢，拿下5A++作文滿級分的宜蘭縣國華國中學生馬詣翔因家庭因素，沒有補習，但他向人借課外教材，上網搜尋資料，經由多元管道，成宜蘭榜首之一。

負責宜蘭縣107年國中教育會考的羅東高中，上午公布會考成績及分析，宜蘭縣有4950名考生，有2名學生拿下5A++作文滿級分，分別是馬詣翔及中道中學國中部學生林紓宇。

馬詣翔的父親是建築工人，母親為家庭主婦，家境並不富裕。

馬詣翔受訪時說，過去他因家庭因素都沒有補習，拿下高分關鍵除上課時要全神貫注，也要把課本讀熟，課餘他會向老師索取二手參考書練習，再向同學借補習班課外講義，他也會到youtube搜尋免費的相關教學資料觀看。

至於作文方面，過去他會定期請老師幫忙訂正。關於這次的「我們這個世代」作文題目，他認為，當前網路世代資訊豐富，但也很多是曇花一現，也充滿渲染，他這次透過反思，希望以教育改變世界。

馬詣翔說，未來他想就讀國立羅東高中，之後立志當老師，作育英才。

國華國中校長陳國章說，馬詣翔因家中環境考量沒有補習，但經由多元學習管道，一步一腳印，在國中教育會考考取滿分，難能可貴。

另外，同登宜蘭榜首的林紓宇，父親是醫師。林紓宇從小就喜歡閱讀，包括史地、人文與國外作家的許多文學作品。受父親影響，他未來也想就讀醫學科系、行醫救人。

林紓宇表示，透過大量閱讀不但累積了他的知識，也豐富了他的生活；閱讀不能只限於課內書籍，課外讀物更是調劑身心的良方。

他說，課外閱讀對他的正面影響很大，但前提必須先妥善規劃自己的課業學習時間。（編輯：梁君棣）1070608

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