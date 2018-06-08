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多功能保健防蚊箱 海外發明賽2度摘金

中央社2018/06/08 16:51
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北8日電）林試所助理研究員洪昆源說，台灣高溫達6到8個月之久，引發登革熱的蚊子叮咬問題不能大意，他研發出防蚊、降低環境溫度，又讓人舒緩的多功能保健防蚊箱，海外發明賽2度摘金。

洪昆源表示，農委會林試所持續開發防蚊產品，之前運用精油製作的防蚊貼、擦拭用的防蚊霜等，有的已經技轉業界產製上市；這次研發的新產品因為結合風扇與精油、醇露，包裝在箱型內，搭配吸風口、出風口，以及具關鍵作用力的內裝零件擺設角度，因而產生3大功能，稱為多功能保健防蚊箱。

功能一就是防蚊，可有效防止家蚊、斑蚊及瘧蚊叮咬。洪昆源舉例，像是埃及斑蚊會傳染登革熱，白線斑蚊會傳染茲卡病毒，小黑蚊則是一般性的蚊蟲叮咬，但是也讓人癢得難受，這款防蚊箱可有效驅蚊。

功能二是降低使用者周邊室溫，測試室內攝氏27度環境，在距離此裝置的12.5到25公分的距離，短時間內可使溫度下降4度，維持30分鐘；在室外距裝置25到50公分的距離，同樣具有降低4度左右的功效，也是維持30分鐘。

功能三為緩解壓力，因為使用林試所萃取的精油與醇露，經神經細胞和人體現場測試確認，可放鬆神經，活性成分分析也顯示，有放鬆副交感神經的成分。

洪昆源說，這件多功能保健防蚊箱，繼於2017年第8屆國際創新發明競賽奪金，2018年韓國WiC世界創新發明大賽再度摘金，接下來會推動技轉生產。（編輯：管中維）1070608

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