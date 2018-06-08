不到一天！日航、全日空被迫改我名　日人連署抗議秒轉彎

▲日本全日空航空在活動發起後，將「中國台灣」一名撤除，改為「台北」。（圖／翻攝自臉書）

近期中國大陸民航局頻發函致全球各大航空施壓，要求業者不得將台灣列為國家，應列為大陸一省，多家航空選擇屈服、更改標示。其中，日本航空（ JAL ）及全日空（ ANA ）也不敵壓力，將官網上的「台灣」更改為「中國台灣」，但經知名日台研究專家永山英樹發起連署後，不到 24 小時即撤除「中國台灣」名稱。

日本的台灣研究論壇會長永山英樹昨（ 7 ）日在臉書發文，表示日本兩大主要航空受大陸民航局脅迫，將台灣標為大陸領土，不但放棄良知及正義，對台灣客人來說更是侮辱。因而貼出兩家航空公司連絡資訊，發起連署要求兩家航空公司改正。



▲目前日本航空仍將台灣獨自列出。（圖／翻攝自日航官網）



▲目前全日空航空仍將台灣獨自列出。（圖／翻攝自全日空官網）

活動發起後不到 24 小時，永山英樹再於臉書發布好消息，表示日本航空及全日空已將官網上每個「中國台灣」的字樣撤除，更正為「台北」，業者此舉讓永山英樹大讚「感受到了日本企業的良心，鬆了一口氣」，並不忘感謝所有參與連署的人們。



▲日台研究專家永山英樹以中文寫下「台灣是台灣人民的，不要賣給外國了」。（圖／翻攝自臉書）

許多網友見狀也紛紛留言致謝「非常感謝你為我們做的一切！」「台日友好」，並表示要繼續連絡其他航空公司改正，而永山英樹也在留言區以中文寫下：「台灣是台灣人民的，不要賣給外國了」，獲得眾多網友按讚力挺。