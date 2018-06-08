如何成為專業彩妝師？羅之遠傳授入行5大心法

演藝圈化妝師入門方法不難，知名彩妝師羅之遠表示，最簡單地就是找名師報名課程，訓練自己的化妝技巧，若想加強實戰經驗，可以毛遂自薦，擔任老師助理，做中學習，不僅能快速提升能力，同時還能思考自己是否合適，可說是一舉兩得。另外，許多美妝品牌會找素人訓練，雖然主要目的以銷售為主，但還是能從中學習技術，不失為一個入行的好辦法。

演藝圈彩妝師能與藝人近距離接觸，有機會上節目，提高知名度，是一項極具魅力的工作。但是入行者多半不知道從何入門、該具備哪些技能？資深彩妝師表示，該行初期薪資不高，私下還得瘋狂練功、自掏腰包購買美妝品。不只如此，「人和」也是該行極具重要的工作技能，加上天份、熱情缺一不可，才有機會發光發熱，成為知名且專業的彩妝師。

但是學習彩妝並非一蹴可及，就拿羅之遠本身為例，跟在Roger身邊前，他早已接彩妝工作多年、拜師學藝，當了5年的助理才正式獨自接案。談到此事，他不禁嘆一口氣說：「當你懂得越多，就會明白缺少的越多。」

會這麼說不僅是入行長久以來的領悟，更是因為曾經碰過毫無化妝經驗，學習不到一年就想自行接案的助理。他苦心勸戒想入行的人，基礎打得好，才能做得好、走得久，得到應得的報酬。

有著豐富經驗的羅之遠，曾遠赴北京救急，藝人因為曬傷整臉脫皮，無法拍攝MV，在台灣、中國各找了一位彩妝師搶救，卻因為經驗不足，臉仍然脫皮無法開拍，最後由羅之遠出馬，以按壓的方式，將臉上的皮，一片一片黏回去，才順利完成拍攝。而這全都靠經驗，也是因為碰過太多諸如此類的事，他才希望想踏進彩妝師界的人都能紮紮實實地打好底子。

多練習、多看雜誌、多上課，才能練出精湛技巧

羅之遠認為，彩妝師其實相當靠天份。他舉例，不同的橘色、紅色，都有其適合的妝容，若是沒有敏銳度，感受到深、淺的細微差距，做出來的妝感和別人一比，就會差了一大截。

除了天份和練習，彩妝師還可以從哪方面培養技巧？羅之遠表示，多看雜誌，或是上不同老師的課程，吸收各種技法，學習不能停止。在初期時，羅也是狂練狂畫，一天畫的人曾經高達十幾個！就算到現在，他早已熟悉各種妝法，在閒暇之餘，還是會自行嘗試不同的化妝方式，練出更精湛的技巧。



▲羅之遠認為，當你懂得越多，就會明白缺少的越多，必須終身學習。（圖／羅之遠提供）

入行成本高昂，重視自我投資

彩妝品是公司提供？不，這全是以賺來的辛苦錢，一點一滴攢下來，累積的成果。面對我們驚訝的目光，羅之遠淡然地笑說：「這是個花錢的行業。」

每一種化妝品適合的膚質都不同，呈現在臉上的效果也不一樣，羅會自掏腰包購買各種彩妝品、假睫毛、海綿、粉撲、刷子等，偶爾到國外，看到台灣沒有的彩妝品牌時，他也會購入試用。包含訂閱雜誌，自我打扮的投資，林林總總加下來，就是一筆不小的費用。

或許你會好奇，打扮為什麼也要投資？他笑著反問：「你會想找一個滿臉痘痘、有汗味、穿著拉遢的彩妝師幫你化妝嗎？」正因如此，羅不只顧好別人的臉，更是極緻呵護自己的肌膚、注重清潔、裝扮流行，以呈現最敬業的態度，給對方「舒服」的感覺。

男性彩妝師更得注意肢體碰觸

身為男性彩妝師，有優點也有缺點。優點，是他們能以男生的角度，為女生畫出極具魅力的妝容；壞的則是要注意肢體碰觸。

羅之遠說，女生化妝有一大部分是給男生看，所以比起女性化妝師，他們更能以男人欣賞女人的角度去化妝，這也是為什麼業界培養出許多男性彩妝師的主因，若仔細研究，更會發現，男性化妝師的妝感大多有個性，而女性化妝師大多以柔和為主。

不過化妝畢竟是一門貼身行業，所以男性化妝師心態一定要正、不能踰矩，肢體碰觸更是要小心再小心。就算入行多年，身為資深彩妝大師，與許多藝人熟識的他，在頒獎典禮，遇到需要擦亮粉在胸前的特殊狀況時，他仍是會先和對方說句「不好意思。」再開始進行。

給想入行者的建議

個性內斂的羅之遠，笑說自己不擅交際，與許多工作機會擦身而過。因此他誠心建議，要懂得累積自己的人脈，廣結善緣，才能把自己推銷出去。但是他再三強調，絕不能失了自己的本事，唯有兩者並重，加上熱誠，才能在彩妝師界裡發光發熱。



更多連結：

Roger弟子羅之遠 從戲劇系到彩妝大師的堅持

狂擁37萬鐵粉 美妝YouTuber查理揭拍片秘辛