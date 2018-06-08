鹼粽勿加硼砂　中市府：以三偏磷酸鈉替代

端午節將到來，除傳統粽子外，鹼粽也是節慶中的常見美食。台中市食品藥物安全處呼籲，過往製作鹼粽所添加的硼砂為非法添加物，也會危害健康，建議可使用合法食品添加物取代，除可增加粽子彈性並降低鹼粽與粽葉間的黏著，食用後也不會影響健康；而自行製作鹼粽時，需注意「三偏磷酸鈉」的正確用法，切勿加入糯米中，避免鹼粽無法塑型，也應妥善收藏，避免家中長者、幼童誤食。

食安處指出，早期部份業者為讓鹼粽的口感Q彈，在烹煮過程中加入「硼砂」，然而硼砂經食用後進入人體內會形成硼酸，對人體有累積性的毒害，會導致消化不良、嘔吐、腹瀉等症狀，並有致癌危險，目前幾乎已被世界各國禁用。

食安處強調，硼砂是非法添加物，依規不得使用，如經查獲食品業者添加硼砂產製食品販售，涉違反食安法第15條規定，依同法第49條將移送檢方偵辦，相關產製食品並需依規沒入銷毀，業者不可不慎。

而民眾自行製作鹼粽時，應將「三偏磷酸鈉」加入鹼粽水裡拌勻，才能提升肉粽的嚼勁，切勿加入糯米中，以免鹼粽無法塑型。另外，鹼粽水的顏色與茶水相近，如誤食可能導致嚴重食道灼傷，務必妥善收藏。

食安處表示，即日起於全市30區衛生所上班時間，免費提供民眾每人索取一份三偏磷酸鈉，讓民眾自製鹼粽，同時也提醒避免食用過多鹼粽，若搭配糖水、果糖食用，也建議斟酌用量，避免熱量過高，保障自身健康。