竹市到宅沐浴車 失能長輩清潔免煩惱

（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）新竹市政府推廣到宅服務車，提供長期臥床的失能者貼心沐浴服務，今天有民眾分享經驗，認為這項服務不僅能減輕照顧者負擔，也提升失能者的生活品質，是實用又貼心的服務。

新竹市政府舉辦幸福「浴」見你-到宅沐浴車宣傳記者會，邀請首次使用沐浴車服務的楊爺爺兒子楊燦鎰分享心得。他說，父親經歷二次中風長年臥床，生活作息仰賴家人，因父親雙腳嚴重攣縮，易從沐浴椅上滑脫跌倒，家人不知怎麼幫忙洗澡，只好改用擦澡清潔。

楊燦鎰說，若長期臥床、久未洗澡，身體會搔癢難耐，因此，他父親的手腳常有自己的抓傷，加上夏日天氣悶熱，身體異味感重，所幸有了到宅沐浴服務，上月首次讓父親體驗，服務人員非常專業，過程中會注重父親感受、維護尊嚴，也會衛教家屬該如何清潔傷口。他表示：「這是貼心又實質的服務，能造福很多家庭。」