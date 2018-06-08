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童子賢：為台灣留住人才 不分黨派

中央社2018/06/08 17:04
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北8日電）和碩聯合科技董事長童子賢今天在年度創新發表會後表示，很高興民進黨執政，仍能讓立法院順利通過自己在國民黨時期建議的留住外籍白領人才法案，為台灣留住人才。

童子賢強調，不管誰當政、誰當家，只要是對台灣有利的事都應該做，自己在前行政院長張善政執政時期建議政府，應立法為台灣留住人才。歷經民進黨的林全內閣、賴清德內閣接棒努力，已經聯合立法院修訂法規，促成當初電腦公會建議的修訂白領外籍專業人才留台的有利法規。

他說，台北市電腦公會曾在2015年促請政府重視台灣人才流失，但白領外籍在台工作者卻無法長留台灣的扭曲現象。當年的張善政內閣從善如流，曾經向立法院提案，可惜一度因為政府易人而被撤案，但後來民進黨還是加入新的內容之後重新提案，並獲立法院通過。

他期盼以此為例，改善台灣競爭力、體質，優化青年創業投資環境也應該是不分黨派，全國共同來努力的方向。「環境在變，產業在變，鄰居也在進步，台灣一定要逐步走到對的方向。」

他表示，「3年之病，當治以7年之艾。」台灣曾經視新創事業為很有利的機會，但是調整法規與制度一如治病，需要「望、聞、問、切」深思熟慮才能對症下藥。塑造優質青年創業環境，應該是勵志片、文藝片不需要演成武俠片、戰爭片的重砲轟擊。

他說，優化投資環境是重要的事，但不是一、兩天做得來的急事，因許多法規與外在競爭環境改變，是累積了十幾年的結果。制度也不是一天造成的，要改善但不要盲目行動。（編輯：郭萍英）1070608

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