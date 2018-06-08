童子賢：為台灣留住人才 不分黨派

（中央社記者潘智義台北8日電）和碩聯合科技董事長童子賢今天在年度創新發表會後表示，很高興民進黨執政，仍能讓立法院順利通過自己在國民黨時期建議的留住外籍白領人才法案，為台灣留住人才。

童子賢強調，不管誰當政、誰當家，只要是對台灣有利的事都應該做，自己在前行政院長張善政執政時期建議政府，應立法為台灣留住人才。歷經民進黨的林全內閣、賴清德內閣接棒努力，已經聯合立法院修訂法規，促成當初電腦公會建議的修訂白領外籍專業人才留台的有利法規。

他說，台北市電腦公會曾在2015年促請政府重視台灣人才流失，但白領外籍在台工作者卻無法長留台灣的扭曲現象。當年的張善政內閣從善如流，曾經向立法院提案，可惜一度因為政府易人而被撤案，但後來民進黨還是加入新的內容之後重新提案，並獲立法院通過。