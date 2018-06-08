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政治

會看報表了不起？作家顏擇雅替吳音寧抱屈

編輯中心／綜合報導2018/06/08 17:36
▲出版人、作家顏擇雅今（ 8 ）日在個人臉書替北農總經理吳音寧抱屈，認為她過去從事社運所以有人格潔癖，為她貼上「 250 萬工讀生」的標籤是對社運工作者的侮辱。（圖／NOWnews資料照）
▲出版人、作家顏擇雅今（ 8 ）日在個人臉書替北農總經理吳音寧抱屈，認為她過去從事社運所以有人格潔癖，為她貼上「 250 萬工讀生」的標籤是對社運工作者的侮辱。（圖／NOWnews資料照）

台北農產運銷公司總經理吳音寧近日風波不斷，近期陸續有知名人士為她出頭說話。出版人、作家顏擇雅今（ 8 ）日在臉書發文，認為吳音寧過去從事社運活動，所以會有人格潔癖，也因此不善於與質疑者溝通。顏擇雅強調，將吳音寧貼上「 250 萬工讀生」的標籤，是對所有社運工作者的一種侮辱。

顏擇雅今天在個人臉書 PO 文表示，吳音寧過去幾次在議會或是媒體前表現不佳，可以社運性格來做解釋。他分析，吳音寧過去走上社運這條路，就要犧牲生活品質還有財富夢想，而社運所關注的事通常都是大眾所不關心的，因此絕大部分的社運工作者很難聽到掌聲，他們必須用堅強的意志走下去，也學會不去理會外界的雜音，因此容易養成人格潔癖，導致不善於跟質疑者溝通。

顏擇雅認為，把吳音寧貼上「 250 萬工讀生」這樣的標籤是不妥的，因為吳音寧可說是除了楊儒門外，知名度最高的農運工作者，說他是「靠爸」的工讀生，對於社運工作者是很大的侮辱。

至於許多人質疑吳音寧看不懂財務報表，怎麼能擔任北農公司總經理，顏擇雅批評這樣的說法侮辱社運工作者，因為沒在企業工作過，當然看不懂報表，假如吳音寧當初選擇進入企業，他要如何從事社運？顏擇雅也質疑「看報表有很了不起嗎？報表這種東西，根本就是大學畢業生花一天就可以學會 ABC 的」。

顏擇雅並將矛頭指向台北市長柯文哲，認為柯文哲現在是吳音寧的上司，應該與吳音寧一同解決農民的問題，而不是把農民的問題拿來消費，做為一種政治的武器，用來攆走民進黨塞給他的部屬。

顏擇雅強調「看到吳音寧這幾個月來受辱，只是讓我堅定下次市長選舉我這一票不可能再投柯文哲，如此而已」。


▲出版人、作家顏擇雅今（ 8 ）日在個人臉書 PO 文，替吳音寧抱屈。（圖／翻攝自顏擇雅臉書）

關鍵字顏擇雅吳音寧柯文哲出版人作家台北農產運銷公司
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