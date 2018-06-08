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供煉油重鎮 中油高雄廠變身花園煉油廠

中央社2018/06/08 17:13
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄8日電）曾是供、煉油重鎮的台灣中油公司高雄煉油廠，走過70多年歲月，民國104年底除役後，推動土地活化利用，工廠原址規劃成立「中油高雄煉油廠環境教育園區」，變身花園煉油廠。

「中油高雄煉油廠環境教育園區」今天舉行揭牌儀式，由台灣中油董事長戴謙主持，行政院環境保護署環境保護人員訓練所長李健育授牌，並邀請行政院南部服務中心執行長黃義佑、高雄市副市長史哲、高雄市環保局長蔡孟裕及國立高雄科技大學校長楊慶煜共同揭牌。

戴謙表示，中油公司高雄煉油廠於日據時代，是日軍的油品煉製和供應重鎮，在二戰期間成為美軍轟炸的戰略地點，戰後滿目瘡痍，接收後重建。

70多年來，中油高雄煉油廠從戰後的廢墟中，一磚一瓦逐步建設、成長、茁壯，期間雖歷經二次石油危機，仍努力達成穩定供應全國用油、帶動中下游石化工業發展、促進地方經濟繁榮的使命，於104年底關廠。

戴謙表示，工廠原址除進行土壤及地下水整治、綠色能源開發之外，同時規劃成立環境教育園區，希望能成為污染整治示範、綠色能源開發、歷史保存、自然生態及環境教育的多功能園區，分享台灣中油的環境教育資源，並承擔環境教育責任，成為友善環境的企業典範。

戴謙說，中油72週年慶在高雄舉辦，中油是「做乎你看，不是講乎你聽」，誠意十足、善盡企業社會責任，也誠摯邀請民眾體驗「花園煉油廠」的魅力。「中油高雄煉油廠環境教育園區」是中油繼苗栗出磺坑「台灣油礦陳列館」後，第二個取得環境教育設施場所認證的廠區。

「中油高雄煉油廠環境教育園區」位於高雄市楠梓區，占地400公頃，保存日據時期迄今的歷史建築、遺跡、工業廠房及環保設施等，尤其有眾多樹齡70年以上的老樹。

經過2年來的籌備期，戴謙希望打造一處兼具歷史文化及教育意義的場所，並藉由園區開放，除邀民眾體驗「花園煉油廠」的魅力，同時感受台灣中油對環境保護的用心。(編輯:陳政偉/卞金峰)1070608

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