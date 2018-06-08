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中央社

面對中國打壓 總統：不灰心喪志要勇敢走出去

中央社2018/06/08 17:13
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北8日電）總統蔡英文今天在僑委會青年海外搭橋行動啟航活動致詞時表示，年輕人到海外走走是很重要的事。總統也提到，中國打壓台灣，但台灣沒有因而灰心喪志，要「勇敢走出去」。

總統表示，今年僑務委員會擴大舉辦青年海外搭橋計畫，希望鼓勵更多年輕人參與，把台灣最新發展情況帶給海外鄉親，也把他們的故事帶回台灣。

總統特別交付2項任務給參與這項計畫的學員。第一，透過臉書、Instagram等社群媒體，分享海外僑民的故事。第二，多結交朋友，介紹台灣的歷史與文化；每一次面對面交流都是國民外交重要的一步。總統說，結交的朋友在未來，可能發揮意想不到的作用。

總統說，最近台灣在外交空間上遭受中國打壓，「不過我們沒有因此而灰心喪志，也不會屈服於不合理的要求」；對台灣、對世界保有熱情，「我們要勇敢走出去，這就是台灣人的精神」。

為表示對年輕人的重視，總統特別抽出時間到僑委會參加青年搭橋行動啟航的活動，鼓勵年輕人用熱情讓台灣變成是可以出口熱情的國家。

總統說，過去她擔任行政院大陸委員會主委時，辦公室就在僑委會的隔壁棟，她對僑委會的印象一直是「老老的人」去的地方，因為僑委會服務的僑胞年紀都比較大。今天，她發現僑委會好像有一點不一樣了，看到了有熱情的年輕人。

總統表示，外交工作、與國際連結，以前是大人做，現在年輕人更要做。總統說，她出訪邦交國的時候，看到當地有許多台灣青年，包括志願役、海外志工，除了感受到他們奉獻的心，到國外體驗不一樣的文化與環境，都是很好的經驗。

總統也特別提到4月出訪史瓦帝尼的經驗說，「非洲真的很漂亮」，並鼓勵在場青年，不管去哪裡，有機會出去走走，就是很重要的事情。

僑委會委員長吳新興致詞時表示，今年入選的學員將前往12國、25個城市參訪，了解海外僑務的故事、海外僑務工作與外交工作，以及參訪行政、立法機構等，希望落實蔡總統「把台灣帶到世界」、「把世界帶回台灣」的期望。

他也特別鼓勵參與的學生多多利用社群媒體分享海外見聞，發文則數前20名的學員將獲得電影票，而前3名的學生，每人將可獲得迷你iPad一台。

僑委會去年開始舉辦搭橋計畫，今年擴大辦理，倍增名額至200名，並配合新南向政策，將東南亞、紐西蘭納入，另外也增加日本、歐洲地區，總共有12國、25個城市。

搭橋計畫學員將於7、8月間，分批前往日本東京、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡、印尼雅加達、澳洲雪梨、布里斯本、墨爾本、美國波士頓、紐約、華府、芝加哥、休士頓、西雅圖、舊金山、洛杉磯、橙縣、亞特蘭大、邁阿密、加拿大多倫多、溫哥華、法國巴黎、英國倫敦、德國柏林，進行為期7天的參訪。（編輯：林孟汝）1070608

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