港媒：蓬佩奧指不會立即解除對北韓制裁

（中央社記者周慧盈北京8日電）美國國務卿蓬佩奧7日表示，美國與北韓領導人都準備在即將舉行的峰會中採取大膽行動，但美國不會立即解除對北韓的制裁；他並說，中國在結束韓戰的過程中將發揮重要作用。

美國總統川普將於12日在新加坡與北韓領導人金正恩舉行歷史性峰會。他7日在白宮與日本首相安倍晉三召開聯合記者會時表示，他與金正恩可能簽署結束韓戰的協議。

蓬佩奧（Mike Pompeo）則在接受香港鳳凰衛視專訪時透露，川普準備為北韓提供安全保障，以及北韓要求的回暖政治關係，而作為交換，美國要求北韓採取行動實現非核化。