港媒：蓬佩奧指不會立即解除對北韓制裁

（中央社記者周慧盈北京8日電）美國國務卿蓬佩奧7日表示，美國與北韓領導人都準備在即將舉行的峰會中採取大膽行動，但美國不會立即解除對北韓的制裁；他並說，中國在結束韓戰的過程中將發揮重要作用。
美國總統川普將於12日在新加坡與北韓領導人金正恩舉行歷史性峰會。他7日在白宮與日本首相安倍晉三召開聯合記者會時表示，他與金正恩可能簽署結束韓戰的協議。
蓬佩奧（Mike Pompeo）則在接受香港鳳凰衛視專訪時透露，川普準備為北韓提供安全保障，以及北韓要求的回暖政治關係，而作為交換，美國要求北韓採取行動實現非核化。
蓬佩奧說，具體時間點和形式雖有待進一步協商，但川普將會採取大動作，做一些大膽的事情，「我認為金正恩委員長也準備好採取大膽的行動」。
不過，蓬佩奧表示，即使川金會獲得歷史性成功，美國對北韓的經濟制裁也不會立即解除，美國需要對北韓實現全面非核化建立足夠信心。
至於中國在結束韓戰的角色問題，蓬佩奧表示，他有信心，中國將會發揮作用，「實際上中國已經在發揮作用，他們是對北韓施壓的行動中非常重要的夥伴」。
他說，中國採取了前所未有的行動，鼓勵金正恩和北韓人民考慮是否準備好徹底改變。中國當然在結束韓戰中發揮作用。（編輯：林克倫）1070608