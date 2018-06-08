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描述病態審美觀 敦化國中作文獲選樣卷

中央社2018/06/08 17:19
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（中央社記者梁珮綺台北8日電）107年國中教育會考今天上午開放查詢成績，寫作測驗題目是「我們這個世代」，台北市敦化國中章尹描述病態審美觀，獲閱卷老師青睞，拿6級分，並獲選為樣卷。

閱卷老師認為，章尹文章結構完整，脈絡分明，文章敘寫身處世代的審美觀以追求骨感為尚，並透過自己穿著短褲總引人側目、譏諷的經驗，帶出主流社會對女性身材的評斷，從而重新思索胖瘦的根本意義，提出改變世人對「美」的迷思之期許。

閱卷老師指出，章尹精確使用語詞，善用譬喻、摹寫、設問等修辭，並有效運用各種句型，使文句流暢。

章尹接受媒體訪問時表示，應該很多人會寫e世代，「如果寫一樣，就沒有特別性了」，當時想了5、6分鐘後，決定以同學故事為藍本，寫下這個世代對胖瘦的看法，「同學不太敢穿短褲，一年四季都穿長褲，甚至還有憂鬱症，但這種病態審美觀是應該被割除的」。

章尹熱愛閱讀，會考前更是每週看一本書，並且不設限類別，她說，看文言文可增進國文、歷史能力，散文集可加深用字的深度及文章的優美程度。

她說，她對佛教、宗教類議題感興趣，喜歡看易經、劉伯溫「推背圖」等書，看的時候會試著用白話文解釋文言文的含義，同時增進文言文能力。

對於自己作文拿6級分，章尹說有點訝異，笑說是「超常發揮」，之前在校內作文最高只有5級分，而媽媽則是高興到睡不著覺。

章尹其他科目也拿滿分，她想就讀第一志願北一女中。（編輯：梁君棣）1070608

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