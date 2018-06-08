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12年國教志願選填　中市教育局專線提供諮詢

記者柳榮俊／台中報導2018/06/08 19:13
▲中市教育局專線提供諮詢（圖／教育局提供 , 2018.6.8)
▲中市教育局專線提供諮詢（圖／教育局提供 , 2018.6.8)

國中教育會考成績今(8)日公布，6月20日至6月26日中午12時開放志願選填及序位查詢。台中市政府教育局規劃12年國教適性入學諮詢團提供諮詢服務，即日起至6月26日止，學生、家長可撥打專線04-25279131洽詢 12年國教免試入學問題，服務時間平日及例假日上午8時至12時、下午1時至5時，周末不打烊；同時，也結合1999市民專線，提供相關日程諮詢及轉介服務。

教育局表示，志願選填步驟相當重要，因此教育局安排由12年國教宣導團種子教師、學輔中心輔導人員及候用校長組成的12年國教適性入學諮詢團提供諮詢，並結合1999專線提供更全面性的服務。

教育局也提醒，6月20日至6月26日中午12時志願選填期間，可先進行個別序位比率及累積人數區間查詢，作為志願選填參考，經由學校教師諮詢輔導、親子溝通，並考量興趣、性向、選填學校特色等因素，來確認選填方向。因為免試入學分發機會只有一次，建議學生務實選填30至50個志願，以免高分落榜的情形發生。

教育局表示，免試入學作業流程為學生完成志願選填後，學校列印家長確認單，學生再依據學校規劃的校內報名時間，攜回家長簽名確認單繳回學校，作為學校6月28、29日向免試入學委員會(台中市立東勢工業高級中等學校)統一報名的依據。免試入學分發結果將於7月10日公告於中投區免試入學報名網站，學生應於7月13日至錄取的高中職或五專報到，未錄取的學生，可直接洽詢未額滿辦理續招的高中職或五專。

此外，會考成績雖於今日公布，6月20日才開始志願選填，但這段期間仍有直升入學與特色招生職業類科甄選入學之放榜、報到與放棄作業，已錄取直升入學、特招職業類科甄選，以及已放榜的技優生甄審與實用技能班學生，若要參加免試入學志願選填，必須在規定時間內完成放棄聲明，否則將被免試系統排除，無法進行選填。

關鍵字12年國教1999志願選填
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