柏南奇：川普經濟學 將讓美國在2020年跌入懸崖

柏南奇認為，川普經濟學高達 1.5 兆美元的稅務刺激和 3000 億美元的財政刺激方案，非常可能導致經濟過熱、打亂 Fed 的升息路徑，暗示 Fed 可能受到川普經濟學的壓力，不得不加快升息，進而拉動整體美國企業的融資成本。

柏南奇特別指出，川普政府大力鼓吹的川普經濟學，事實上並非用在美國經濟陷入衰退的大蕭條時刻，反而是用在現時美國經濟歌舞昇平的階段。

前聯準會 (Fed) 主席柏南奇 (Ben Bernanke) 週四 (7 日) 在美國企業研究所，特別針對「川普稅改與美國經濟前景」發表演講，柏南奇指出，川普稅改與「川普經濟學」的財政刺激根本用錯了時間點，美國經濟估計將在 2020 年跌入懸崖。

如下圖所示，據 Fed 所釋出最新的利率意向點陣圖 (Dot Plot) 作觀察，Fed 目前預期 2020 年基準利率將升至 3.50% - 3.75% 附近，但 Fed 並未預測 2021 年可能進入降息循環，而若 Fed 前主席柏南奇擔憂成真，即川普經濟學過度引動通膨上行、導致 Fed 升息加快，那麼 Fed 未來基準利率則很可能高於 Fed 預測，並且可能更提早返回降息循環。

Fed 利率意向點陣圖 (Dot Plot)

柏南奇預估，川普經濟學在推出的 2 年之後，刺激效果將會越來越弱，但是推行期間的刺激效力，將可能逼使 Fed 大幅拉升市場的融資成本，屆時美國經濟將開始面對政策刺激效力衰退，但融資成本高升的兩難窘境。

而雖然柏南奇在公開場合大力抨擊川普的經濟政策，但是知名美國財經部落格《Zerohedge》則表示，柏南奇似乎忘了他在 2008 年啟動的 QE 量化寬鬆政策，向全球市場釋放出高達 4.5 兆美元的流動性。

據 Fed 數據顯示，雖然 Fed 已啟動縮表縮減資產負債表規模，但是截至最新 5 月 28 日當週數據為止，Fed 資產負債表仍高達 4.3 兆美元，意味著當前金融市場仍被 Fed 過去釋放出的巨量流動性所充斥。

Fed 資產負債表 圖片來源：Fed

新興市場債市有風險？

在 Fed 持續執行升息循環、收窄與新興市場利差的當口，事實上對沖基金已正在高速逃離新興市場，據此前國際金融協會 (IIF) 數據顯示，五月份新興市場是出現了「大逃殺」，5 月估計遭市場撤資 123 億美元，刷下 2016 年 11 月以來的最大規模。

市場人士分析，若未來再加上川普經濟學的強力刺激，估計美國經濟仍將繼續走強一段時間，但是隨著時間的推移，財政刺激效益的發酵，將讓美債與新興市場債券利差繼續收斂，新興市場央行們在 2018 下半年至 2019 年上半，恐怕將陸續加入升息行列，進而對新興市場債券構成下跌壓力。