中國高考作文 成捧習近平大賽

（中央社台北8日電）中國一年一度的高考（大學入學考試）近日登場。這次的作文題目散發濃濃政治味。中共19大以來最熱政治詞彙－「新時代」現身多地考題；更有不少地方以中共領導人習近平「語錄」入題。

綜合香港無線電視TVB、法國國際廣播電台中文網報導，這次北京的作文題目，其中一題要求考生以「新時代新青年談在祖國發展中成長」為題，寫議論文。

有中國考生受訪時隨即提出，看到考題便想起3月寫入中國憲法的「習近平新時代中國特色社會主義思想」，並以此作答。「樣版」意味十分濃厚。

此外，還有不少地方的試題是用習近平的言論、口號入題。