中國高考作文 成捧習近平大賽

（中央社台北8日電）中國一年一度的高考（大學入學考試）近日登場。這次的作文題目散發濃濃政治味。中共19大以來最熱政治詞彙－「新時代」現身多地考題；更有不少地方以中共領導人習近平「語錄」入題。
綜合香港無線電視TVB、法國國際廣播電台中文網報導，這次北京的作文題目，其中一題要求考生以「新時代新青年談在祖國發展中成長」為題，寫議論文。
有中國考生受訪時隨即提出，看到考題便想起3月寫入中國憲法的「習近平新時代中國特色社會主義思想」，並以此作答。「樣版」意味十分濃厚。
此外，還有不少地方的試題是用習近平的言論、口號入題。
例如，北京另一道作文題目便要求考生「以綠水青山圖」寫作，呼應習近平「青山綠水就是金山銀山」的說法；以相關內容入題的還有四川、雲南等地考卷。
浙江省則將習近平主政浙江時所提「幹在實處、走在前列、勇立潮頭」稱為「浙江精神」做為作文題目。
習近平去年在中共第19次全國代表大會首次提出，要在2035年基本實現社會主義現代化。
廣東、福建等多地今年採用的作文題目就是「寫給未來2035年的那個他」，並要求考生與中國的「新時代」，一起「追夢、圓夢」。
這次的考題引起中國大陸網民討論。更有人在網上留言質疑「這到底是高考作文題還是政治論文題」。（編輯：繆宗翰/陳家倫）1070608